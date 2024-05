Gianluigi Buffon, a legendás kapus, az olasz válogatott és a Juventus volt csapatkapitánya, a tudását és a sport iránti rajongását szeretné átadni a fiatalabb generációknak, így született meg a világbajnok kapusképző akadémiája.

A világbajnok kapuslegenda már Magyarországon is keresi a jövő sztárjait

Fotó: Instagram / gianluigibuffon



Az edzéseket Buffon által delegált olasz edző és a Buffon Method alapján felkészített, tanfolyamot végzett magyar edzők építik fel és a különböző életkorú gyermekek készségeihez mérten vezetik le, sok játékkal színesítve.

A tábor során a napi két edzés mellett szerepet kap a mentális tréning is coaching formájában, a sikeres labdarúgó pályafutáshoz szükséges pénzügyi-gazdasági ismereteik is fejlesztésre kerülnek, valamint a scouting, és a kiválasztási folyamatokba is bepillantást kapnak a résztvevő fiatalok.

Természetesen a szórakozás, a pihenés sem szorul háttérbe a foci mellett. Közös meccsnézések, szabadtéri mozi, fagyizás és balatoni hajózás is belekerült a tábor programjába.

Minden résztvevő szuper felszerelésekkel távozik, és a sztárkapus Buffon által aláírt ajándékokról is gondoskodnak a szervezők.