Aalborg-Telekom Veszprém 33-28 (18-14)

Aalborg, 5000 néző. V.: Boricic, Markovic (szerbek). Aalborg Handbold: LANDIN – BJÖRNSEN 3, HOXER 9, ARNOLDSEN 6, HALD 4, Vlah 3, Barthold 2. Csere: Norsten (kapus), Möllgaard, Antonsen 1, Mikkel Hansen 2 (1), L. Nilsson 2, M. Larsen 1, P. Larsen. Edző: Stefan Madsen.

Telekom Veszprém: CORRALES – Casado 2, J. OMAR 5 (2), Fabregas 1, Ligetvári, el-Dera 2, Elísson 3. Csere: Jensen (kapus), VAJLUPAU 6, Remili 3, Pesmalbek, Koszorotov 1, Descat 3, Sandell 2. Edző: Momir Ilics.

Kiállítások: 8, ill. 10 perc.

Hétméteresek: 1/1, ill. 6/3.

A veszprémiek jól tudták, hogy nem kezdhetnek olyan gyengén, mint szűk egy hete hazai pályán, ahol a dánok gyorsan elléptek. Az Aalborg már hat góllal is vezetett a Veszprém Arénában, de a bakonyiak elsősorban kemény védekezésüknek és jó kapusteljesítményüknek köszönhetően fordítani tudtak. Úgy nyertek eggyel, hogy Jahja Omar az utolsó másodpercben juttatta a labdát Landin kapujába. A vendégek vitatták, a játékvezetők megadták a találatot.

A magyar bajnoknál ezúttal nem Remili, hanem Casado kezdett irányító pozícióban, keretbe pedig bekerült Kentin Mahé. Nem volt ott viszont a kispadon Sterbik Árpád, a veszprémiek kapusedzője kedden szívinfarktust kapott, szerencsére gyors kórházi ellátást is, de természetesen nem utazhatott el a csapattal.

Jól indított a Veszprém, Landin ugyan kivédte Vajlupau hetesét, a 7. percben így is 3-5 állt az eredményjelzőn. Corrales több védést is bemutatott, a dánok pedig sokat hibáztak, 3-6. Mindkét csapat futni akart, ez inkább a vendégeknek jött össze. Emberelőnyben jött közelebb az Aalborg, majd egyenlíteni is tudott a házigazda, 13. perc: 7-7. Kezdtek bemelegedni a dánok, akik szintén kihasználták a hibákat, Barthold gólja után 8-7 állt az eredményjelzőn.

Frissültek a csapatok, közben pontos átlövéseket követően kettőre nőtt a dán előny, Ilics-mester időt kért, 17. perc: 10-8. Nem sokkal később jött Jensen a vendégkapuba, de háromra hízot a különbség, 13-10 után Remili szépített egy remek lövéssel.

A 25. percben 15-11-re alakult az állás, hasonló volt a játék képe, mint az első meccs első félidejében. Sandell góljai jelentettek némi gyógyírt, ám így is négy találat volt a különbség a felek között az első 30 percet követően.

A folytatásban nagyon kellett a jobb kapusteljesítmény a Veszprémtől, Corrales hozta is a védéseket, 19-17-re zárkózott a Telekom. A dánok két góllal zárták le a rossz sorozatot.

A vendégek megpróbálkoztak a nyitott védekezéssel, de ezen a meccsen nem a taktikai húzások döntöttek, hanem az, hogy ki hibázik kevesebbet. Mikkel Hansen egy bombával tért vissza a pályára, 23-19, Jahja Omar hetesből szépített.

Corrales ziccert hárított, két gólra zárkózott a Veszprém, 23-21. Összesítésben csupán egy találat volt a dánok előnye, nagyon fontos időszak következett. Az Aalborg fáradni látszott, de még mindig irányított, kimaradt egy vendéghetes, az utolsó 10 perc 28-25-ös állással kezdődött.

Landin védett, Barthold gólt lőtt, Ilics időt kért, megint szükség volt egy hajrábeli feltámadásra a Veszprémtől, 29-25. Koszorotov találata és Lukas Nilsson két perce adott újabb reményt a bakonyiaknak.

Keményen küzdöttek a vendégek, de egyre fogyott az idő és sajnos több technikai hiba is akadt. Casado alakította 30-28-ra az állást, Hoxer keze nem remegett meg a másik oldalon. Három perc volt hátra, 31-28. Landin védte Koszorotov próbálkozását, jól védekezett az Aalborg és sokkal rutinosabban játszott, mint az első meccs hajrájában. A Veszprém harcolt és erőlködött, de ez most kevés volt. Mikkel Hansen értékesített hetese végleg eldöntötte a párharcot. Landin még védett egy büntetőt, s végül öttel nyertek a dánok, akik magabiztos teljesítménnyel jutottak be a final fourba. A bakonyiak az egymás utáni második szezonban maradnak le a négyes döntőről...