Szigetszentmiklósi KSK–Veszprém Handball Academy U21 22-27 (11-10)

Szigetszentmiklós, 350 néző. V.: Paska, Vastag

Szigetszentmiklós: Kovács R., Lovistyek (kapusok), Turák, Kerkovits 2, Gábori 3, Éliás 2, Szabó B. 2, Mazák, Spacsek 3, Nagy Sz. 2, Parzer 4 (2), Bali 1, Jenei, Szeverényi, Tóth M. 1, Márton 2 (1). Edző: Horváth Csaba

Veszprém: Tóth, Győri 1, Reidmar (kapusok), Jajic 3, Czabula 4 (3), Füry 2, Szabó 1, Janowszky, Hoffmann 4, Bőti 1, Balogh 2, Bene 1, Viski, Barna 8, Sisa. Edző: Szobol Zsolt.

Kiállítások: 8, ill. 4 perc.

Hétméteresek: 6/3, ill. 5/3.

Szoros félidő után könnyen nyert a Veszprém

Archív fotó: Fülöp Ildikó

Szorosan indult a találkozó, de a veszprémiek tudtak lépéselőnyt kiharcolni (12. perc 4-2). A folytatásban is kiélezett küzdelem zajlott a pályán, és a játékrész hajrájában a hazaiak kerültek előnybe (9-8). A második félidőben iramot váltott a bakonyi csapat, és elkezdte lassan felőrölni a szigetszentmiklósiakat. A 45. minutumban 17-21 szerepelt az eredményjelzőn. A véghajrában nem engedett ki a veszprémi együttes, és végül öt gólos győzelmet aratott. A Veszprém Handball Acedemy U21 a pontvadászat második helyén végzett 48 egységgel.



DEAC-KK Ajka 15-26 (10-13)

Debrecen, 200 néző. V.: Budai-Bock,Wenczel.

DEAC: Maródi, Boros (kapusok), Hornyák, Kiss R., Mórucz 1, Fülöp, Kiss B., Illés 4 (1), Almásy 3, Szolnoki, Kiss A., Pethő 5 (1), Kerezsi, Szilágyi, Dobos 1, Király 1. Edző: Medgyessy Sándor.

Ajka: Tatai, Baracskai (kapusok), Bodnár 2, Jávor 5, Tóth 1, Kovács 4, Gyene 2, Rosta 2, Nagy, John 3, Dobos 1, Breuer 2, Forgács 1, Ernei 1, Horváth 1, Perczel 1 (1). Edző: Velky Péter.

Kiállítások: 4, ill. 6 perc.

Hétméteresek: 5/2, ill. 1/1.

A hosszú utazás ellenére frissebben kezdett a Velky legénység, mint a hazai alakulat, ugyanis tizenegy perc után 3-7 szerepelt a táblán. A DEAC edzője azonnal időt kért, ami után két találatra felzárkózott a vendéglátó csapat, de Tatai védéseinek is köszönhetően újra visszaállt a négy gólos különbség (7-11). A következő nyolc percben nem esett gól, sok technikai hibát vétettek a felek, így az ajkai vezetés nem forgott veszélyben. A szünet előtt a debreceniek csupán csak három gólra tudták csak megközelíteni a vendégeket. A pihenő után hét percig nem lőtt gólt a KK Ajka, de a hazaiak ezt nem tudták kihasználni, remekül zárt a Baracskai által vezényelt védelem. A negyvenedik percben Velky Péter is időt kért, ami jót tett csapatának, ugyanis Jávor és Kovács vezérletével percek alatt hét gólos lett a különbség (12-19). A hazaiak továbbra is hadilábon álltak a góllövéssel, huszonnégy perc alatt kétszer tudták bevenni az ajkai kaput (12-22). A végjátékban valamennyi játékos lehetőséget kapott a vendég csapatban, sőt a távozó fiúk mindegyikének sikerült gólt szerezni, így a lefújás után boldogan ünnepelte a hatodik helyét a KK Ajka gárdája.