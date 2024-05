Varsányi Attila, a leendő világbajnokság szervezőcsapatának vezetője nyitóbeszédében elmondta, a Magyar Tájfutó Szövetség részéről jött a gondolat, hogy nagy világversenyt kellene rendeznie Magyarországnak. A Veszprémi Honvéd Sportegyesület gondolt egy nagyot, belevágott, és összeállított egy kitűnő pályázatot, és a másik jelentkezővel, Svédországgal szemben elnyerte a 2027 nyarán esedékes a tájékozódásifutó-vb megrendezési jogát. A világbajnokságon 50-60 országból 400 élversenyző lehet itt egy héten keresztül, míg velük egy 5-6 ezer fős kísérőcsapat, szurkolók is.

Porga Gyula, Veszprém polgármestere (Fidesz–KDNP) gratulált a kandidálóknak a pályázat sikeréhez, ahhoz, hogy nagy tájfutóhagyománnyal rendelkező országot sikerült megelőznünk ebben a versenyben. Kiemelte, nemzetközi vagy akár világeseményekben is kitűnő házigazdák tudnak lenni, hiszen az Európa Kulturális Fővárosa program sikeres megrendezése után nemrég a rali Európa-bajnokság egyik futamának lehetett házigazdája a város. Sőt, van egy olyan ambíciója is Veszprémnek, hogy az európai sportrégiós címre is pályázni szeretnének. Úgy vélte: minden ilyen esemény kiemelten fontos, mert tovább erősíti azokat az ambícióikat, hogy az Európából vagy a világ különböző országaiból érkezőket vendégül tudják látni.

Emlékeztettet, a legutóbbi közgyűlésen hoztak egy olyan határozatot, amelyben 30 millió forintos támogatást biztosítanak a szervezőknek, négy évre elosztva.

Gelencsér András, a Pannon Egyetem rektora szerint ez egy közös siker az Európa Kulturális Főváros program lebonyolítása után. Mint mondta, a várossal való együttműködésük nagy múltra tekint vissza. Itt jegyezte meg: a megyei jogú városok közül Veszprémben a legmagasabb a diplomások aránya az országban, amiben az egyetem jelenléte meghatározó. A Pannon Egyetem nemcsak szavakban, hanem tettekben is sokat tett a fenntarthatósággal kapcsolatban, annak megismertetésében és egyéb aspektusainak a népszerűsítésében. A tájékozódási futásnál jobb példa a fenntartható tevékenységre talán nincs is.

Csillag Zsolt, a Pannon Egyetem kancellárja rámutatott, furcsa lehet, hogy a Pannon Egyetem aktív a különböző sportrendezvények szervezése kapcsán, úgy, hogy nincsen igazából sportképzése. Viszont múltja van, hiszen az intézmény idén ünnepli a 75. születésnapját, és 74 éve működik gyakorlatilag egyetemi sportegyesület az intézmény mellett. Jelenleg az egyetemi sportklub 15 szakosztálya már csaknem 1000 igazolt sportolóval rendelkezik különböző korosztályokban. Ez régiós szinten is kiemelkedőnek számít. A helyszín mellett sokkal több mindennel szeretnék támogatni az eseményt, ugyanis amolyan olimpiai faluként működne a kampusz, de ugyanúgy szeretnék bevonni az egyetemi polgárokat, önkénteseket a lebonyolításba is.

Kovács Balázs, a Magyar Tájékozódási Futó Szövetség elnöke azzal kezdte, nagyra értékelik a Veszprémi Honvéd elszántságát és vállalkozó szellemét. Pénzügyileg több százmillió forintos projektről beszélünk. Óriási a vállalás, nagy a teher, de jó, hogy a Veszprémi Honvéd jelentkezett erre, hiszen az egyik legerősebb egyesületük jelenleg. Nagyon sokat nyomott a latba Veszprém esetében, hogy nemcsak egy egyesület, annak egy szakosztálya, hanem egy láthatóan jól felépített összefogás van a pályázat mögött.

Szűcs Pál, a Veszprémi Honvéd Sport Egyesület elnöke a köszönet hangján szólt, hogy őket jelölték a rendezésre. Szerinte alapvetően a sport a fiatalsággal is összefügg, ezért szeretnék az egyetem diákságát bevonni, hogy minél többen csatlakozzanak hozzájuk. Elmondta, két nagyon fontos szakosztályuk minőségi sportot is visz Magyarország életébe: az egyik a tájékozódási futás, a másik pedig a petanque. Reményeik szerint ugyanakkor egy nívós, nagyon jól rendezett világbajnoksággal várják majd az elitet olyan területre, amely eddig nem szerepelt a versenyek során, ez pedig a honvédségi gyakorlóterek.