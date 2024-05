A 2025-ös horvát-dán-norvég közös rendezésű vb-re kvalifikáló párharc első meccsén, Vilniusban hét góllal nyertek a mieink, akik vasárnap Veszprémben is abszolút esélyesnek számítottak. És nem is okoztak csalódást, 13 találattal bizonyultak jobbnak a vendégeknél.

A magyar válogatott remek teljesítményt nyújtott és a hangulatra sem lehetett panasz a Veszprém Arénában. Természetesen a pályán volt a Telekom Veszprém védekezőspecialistája, Ligetvári Patrik. A Balatonfüredi KSE színeit is képviselő Bóka Bendegúz szintén szerepet kapott és három gólig jutott. A Telekom Veszprém Lengyelországbanlégióskodó fiatalja, Fazekas Gergő kétszer volt eredményes.

A mieinknél Rosta Miklós szerezte a legtöbb találatot, hatszor lőtt a hálóba.

Eredmény: Magyarország–Litvánia 36-23 (17-10). Veszprém Aréna. Magyarország: Palasics (kapus), Sipos 1, Bóka 3, Ligetvári, Krakovszki B. 2, Fazekas G. 2, Rodríguez 4, Bánhidi 4, Szita 3, Ancsin 2, Bodó 1, Ilic Z. 2, Rosta M. 6, Lékai 1, Imre 5 (2). Szövetségi kapitány: Chema Rodríguez.

A litvánok legeredményesebbjei: Dumcius 8 (1), Petreikis és Urvikis 3-3.

Kiállítások: 6, illetve 4 perc.

Hétméteresek: 3/2, ill. 3/1.

Továbbjutott: Magyarország, 69-49-es összesítéssel.