Az igazi tavaszi időben és gyönyörű környezetben megtartott esemény is része annak a városi sorozatnak, amelynek keretében Balatonfüred mozgást szerető közösségei, valamint egyesületei megemlékeznek a település intézményes sportjának elmúlt 100 évéről.

Közel kétszázan vettek részt az eseményen, amelynek a végén barátságos meccset is rendeztek

Fotó: BUSC

Arácson pedig tényleg megmozdult a BUSC apraja és nagyja: megteltek élettel a klub labdarúgó pályái, amelyeken családi körmérkőzések, teqball-, és freestyle bemutatók is zajlottak. Akik pedig másfajta aktivitást kerestek, azok is megtalálhatták a számításaikat, ugyanis a legkisebbeket légvárral, arcfestéssel és kézműves asztallal is várták a szervezők. A nap második felében az érdeklődők megtekinthették az 1990-es évek, másodosztályban is szereplő füredi öregfiúk csapatának, valamint a BUSC edzőkből, valamint szülőkből álló együttesének barátságos mérkőzését.