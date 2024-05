Farkas László (Balatonalmádi SE): – A kezdőcsapatunk átlagéletkora nagyjából 22 év, annyira fiatal az együttes, hogy mi sem tudtuk, mit várhatunk ebben a szezonban. Nem is akartunk nagy elvárásokat, komolyabb célokat megfogalmazni, titkon persze bíztunk benne, hogy eredményesek leszünk és végül sikerült is egy remek tavaszt produkálni. Ellenfelünk is jó formában van, a Fűzfő egységes, motivált társaság. Érdekes és különleges, hogy voltaképpen egy meccs, egy bajnoki döntő határoz a végső sorrendről. Mindkét klub mozgósította szurkolóit, a mieink fehérben, a hazaiak zöldben lesznek, jól fog kinézni a lelátó, remek lesz a hangulat. És hogy mi történik majd a pályán? Az biztos, hogy mindenki nyerni szeretne, aki kifut a gyepre. Motivált, végsőkig küzdő, eredménycentrikus felfogású csapatokra számítok, meglátjuk, mi sül ki belőle, milyen lesz a derbi.

A bajnoki bronzérmet a Pápa vagy az Úrkút szerzi majd meg, előbbi van előnyösebb helyzetben, két ponttal áll jobban a harmadik helyen.

Az utolsó forduló (szombat, 17.00) további párosításai: Pét-Magyarpolány, FC RAC-Devecser, Csetény-Balatonfüredi USC, Várpalota-Zirc, Pápa-Szentantalfa, Kristály-Úrkút, Sümeg-Tihany.