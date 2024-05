Ezek az eredmények feljogosítják őket arra, hogy az őszi olaszországi világbajnokságon részt vegyenek. Az Országi gyermekek jelenleg bokszban aratnak sikereket. Évekkel ezelőtt még futóeredményeikről írtunk. Sára négy éve elkezdett bokszolni, majd öccse, húgai is követték. Hamar kiderült, jó választás volt, ebben a sportágban is van helyük a legjobbak között.

Országi Sára, Zsófia és Áron a római viadalt követően

Fotó: családi

A nyolcgyermekes család úgy indult el a sportolás útján, hogy a legidősebb lányuk, Sára tehetségére felfigyelt Ládi János tájfutó, majd versenyre vitte. Onnantól rendszeresen futott, ért el helyezéseket diákolimpián, országos, térségi és városi versenyeken. A gyerekek ma is járnak a Tovafutók SE edzéseire, ahol Király Csaba foglalkozik velük. Előfordult, hogy csaknem minden korcsoportban állt egy Országi a dobogón. Édesapjuk is versenyzett. Sára négy évvel ezelőtt kereste, hogy milyen sportágat választhat még. Egyéni sportágat akart, így került Horváth Tibor ökölvívóedzőhöz. Nem telt el sok idő, testvérei is vele tartottak. Sára jelenleg Győrben levelező tagozaton végzi az egyetemet, edzőnek készül, jövőre szerzi diplomáját. Már edzősködik is, testvéreivel naponta gyakorolnak. Ma már az ivánci Őrség Box Club Sportegyesület versenyzői, Lőrincz Lajos edző adja nekik minden napra a feladatot, majd hétvégén szüleik viszik őket gyakorolni. Sára a Csodavár iskola felsős diákjainak is tart foglalkozást.

Gergő, aki a Csodavár iskola ötödikese, hamarosan egy angliai találkozón méretteti meg magát. Az olasz versenyen életkora miatt nem indulhatott, ugyanis csak a 12 éven felülieket fogadták. Szeptemberben ünnepli a 12. születésnapját, így nemsokára előtte is megnyílik a lehetőség.

Áron az Ajkai Bródy Imre Gimnázium hetedikese, a tanulás mellett szorgalmasan edz. Büszke a bajnoki címére, amely visszajelzés, hogy jó úton halad.

Zsófia 17 éves, a Bánki-iskola sportgimnáziumi osztályába jár.

Az édesanya, Országi Katalin elmondta, hogy a gyermekek céltudatosak, önállóak, egymásnak is sokat segítenek az iskolai feladatokban. Mindennap együtt edzenek, motiválják, húzzák fel egymást.

A család büszke arra, hogy Ajkán él, a város zászlaját minden versenyre magukkal viszik és azzal is készítenek fotót.