Már korábban lehetett tudni, hogy Pető Tamás nem marad a csapat élén, helyét segítője, Gunther Zsolt veszi át. Az információt megerősítette lapunknak Szabó Péter ügyvezető igazgató.

Gunther Zsolt (képen elöl) segítőből vezetőedzőnek lép elő Archív fotó: Haraszti Gábor

– Így van, Gunther Zsolt vezetésével kezdődik majd a nyári felkészülés. Az viszont még nem dőlt, hogy mi lesz Pető Tamással. Ő most kért három hét szünetet, azt követően döntünk arról, hogy ha marad, milyen feladatokat vállal az egyesületben – magyarázta kérdésünkre Szabó Péter.

Mint ismeretes, a Veszprém idén nem tudta megvédeni bajnoki címét az NB III-ban, a csapat harmadik lett az északnyugati csoportban. A bakonyiak ezzel sorozatban negyedszerre végeztek az első háromban, két bronz és egy arany után most ismét bronzot szereztek.

– Sajnálom, hogy nem tudtuk megvédeni címünket, viszont, ha a körülményeket nézem, elégedettnek kell lennem a csapat teljesítményével. Hosszú időn keresztül voltunk kénytelenek igazi otthon nélkül edzeni és pályára lépni, ebből a szempontból dicséretes, hogy ismét érmet akasztanak a nyakunkba – fogalmazott az ügyvezető igazgató, akit természetesen a veszprémi stadionhelyzetről is kérdeztünk. – Június 24-én kezdjük a felkészülést, és az első edzést már a felújított városi stadionban tartjuk – mondta, és megtudtuk tőle a létesítmény főbb változásait. A gyep megújítása mellett a játéktér kicsit kisebb lett, a kispadokat kicserélik, ahogyan a labdafogó hálókat is, és új kerítés készült. A lelátórész egyelőre a régi, viszont pályázatot nyújtottak be a felújítására.

További pozitív változás és infrastruktúra-bővülés a veszprémi labdarúgásban, hogy az uszoda melletti sportközpontban, a műfüves pálya mellett júniusban elkészül az élő füves játéktér is, amelyet nemcsak a felnőttek, hanem az utánpótlás is használatba vehet. A VFC USE Erdész utcai központjában pedig az épület újul meg, beépítik a tetőteret. Szabó Péter tájékoztatása szerint közösségi terek, tanulószoba és bírói öltözők kapnak majd ott helyet.