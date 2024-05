A szurkolás mellett versenyre is vágyó kísérők az országos rangsoroló SZVSE Kupán állhattak rajthoz. Szombat délelőtt a Vadkerti-tó mellett, üdülőtelepi és park jellegű, rendkívül jól futható terepen, viszont mesterséges lezárásokkal nehezített pályákon került sor a sprint távra. Aki elég erőt érzett magában, délután váltóban is indulhatott, és akadtak, akik a hűvösebb időjárás ellenére a strandolást is bevállalták. Vasárnap Soltvadkert-Selymesre költözött a versenyközpont, hogy a rövidített távon is gazdára találjanak az érmek. A helyenként igen tagolt, részletgazdag, homokbuckás domborzat, a jól futható idősebb és tisztásokkal csipkézett fenyvesek, gyors haladást lehetővé tevő nyílt részek mellett fokozott figyelmet és tájékozódást igényelt a ligetesekben, borókás labirintusokban való pontkeresés.

Negyedik alkalommal lett a Lovassy a legjobb

Fotó: a szerző

A Veszprémi Honvéd SE sportolói jól vették az akadályokat, a Lovassy László Gimnázium tájfutói ráadásul annyi érmet és pódiumos helyezést értek el, hogy - immár negyedszer - az iskolák közötti pontversenyt is megnyerték.

Pontszerző eredmények:

Diákolimpia Sprint

N IV: 2. Heizer Alíz 4. Barát Jázmin 6. Gaschler Janka

N VI: 3. Engi Lilien 5. Gaschler Emma 6. Jávor Janka

F IV: 2. Varsányi Ádám

F VI: 3. Bálint Ádám 5. Barát Miklós

Diákolimpia Rövidített táv

N IV: 3. Gaschler Janka 4. Barát Jázmin

N VI: 2. Ódor Laura 3. Gaschler Emma 4. Engi Lilien 5. Jávor Janka

F IV: 6. Varsányi Ádám

F VI: 4. Bálint Gergő 6. Bálint Ádám

Diákváltó

Fiú

2. Varsányi Ádám, Serle Ábel Tas, Bálint Ádám

6. (Küronya Rudolf), Szűts Ábel, Barát Miklós

Lány

3. Heizer Alíz (Máthé Julianna) Engi Lilien

5. (Mádai Maja, Gecse Zille Borbála) Molnár Zulejka

SZVSE Kupa

N21Br: 1. Tóth Krisztina

N45: 1. Gaschler-Gyeviki Nóra

N55: 1. Németh Zsoltné Bors Melinda

F21Br: 3. ifj. Tóth Károly

F45: 1. Molnár Zoltán

F50: 6. Barát János

F55: 3. Varsányi Attila 6. Németh Zsolt

SZVSE Kupa Váltó

V105: 3. Gaschler Gábor, Gaschler-Gyeviki Nóra, Bálint Bence.