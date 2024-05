A tavaly tizenöt éves fennállását ünneplő klub aktívái már kellő tapasztalattal, mind komolyabb szakmai tudással rendelkeznek, így mostanság nem rutinszerzés céljából indulnak különböző megmérettetéseken, hogy ott szokják a hangulatot.

Vincze Botond és Kányai Szebasztián edzőjükkel, Talián Zsolttal

Fotó: Litéri Farkasodu Egyesület

Miután a műhely ellenállhatatlan tagjainak, az ifjú farkasoknak jó hozzáállása van az edzésmunkához, a sajátos viselkedésmódot kölcsönző küzdősportban folyamatosan fejlődnek, erősödnek, a repertoárjuk napról-napra szélesedik. A múlt heti kontinensvetélkedőn is bebizonyosodott, hogy továbbra is felkészültség, jó lelki és fizikai állapot, valamint küzdeni tudás jellemzi őket. – Botond és Szebasztián úgy ment fel a küzdőtérre, hogy mindent beleadnak. Keményen dolgoztak a hétközi gyakorlásokon, ennek is köszönhető, hogy jó mutatókkal zárták a rangos seregszemlét, amin 31 nemzet több mint nyolcszáz delegáltja vett részt – mondta Talián Zsolt. A klub szakmai vezetője arról is említést tett, hogy a 13 éves Szebasztián ötödik lett küzdelemben, egy ponttal maradt le a harmadik helyről, a nálánál egy évvel idősebb Botond pedig úgy lett nyolcadik formagyakorlatban, hogy az elutazás előtt betegség kínozta. A nemzeti gárdánk a 12-15 évesek között ötödik helyen végzett küzdelemben, míg speciális technikai törésben (…mikor magasra felugorva kell eltalálni célpontokat) felállhatott a dobogó legalsó fokára.

A litéri reménységeket a koreai eredetű olimpiai sportág küzdőszellemmel, akaraterővel és fegyelemmel vértezi fel, ennek is tudható be, hogy a teendőiket rendszerint parádés teljesítménnyel oldják meg. A jó képességű fiatalok általában nem izgulnak, higgadtak maradnak, tanulnak a hibáikból, de bármennyire is koncentráltak és rutinosabbak, az éremkollekciójukat még nem tartják teljesnek. – Ennél is több van bennük, szerintem jövőre még szebb eredményekkel térhetnek haza a világversenyekről, de addig több helyen adnak számot a tudásukról. Úgy gondolom, hogy a remélt sikerek ott vannak a kezükben, a lábukban. Nyáron kickboksz Világkupán is indulnak, ahol szintén szolgálhatnak kellemes meglepetésekkel, de a hazai viadalokon is komoly konkurenciát jelenthetnek a többiekre – jegyezte meg a három danos Talián Zsolt, akinek a munkáját Kányai Tibor és Vincze Krisztina segíti a háttérből, de mint megtudtuk: az őket támogató magánszemélyeknek, civil szervezeteknek és gazdasági társaságoknak is sokat köszönhetnek.