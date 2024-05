QHB-Eger–Fejér-B.Á.L. Veszprém 33-31 (13-15)

Eger, 750 néző. Vezette: Nagy, Túróczy.

Eger: Ágoston – Maracskó 2, Nastaj 1, Tóth 4, ZENNADI 9, Silva 1 (1), SZÁVA 5. Csere: Marczika (kapus), Kiss, TÓVIZI 5, Bajus, Lezák 3 (3), Boros 2, Kavin, Döme 1. Edző: Tóth Edmond.

Veszprém: BALOGH – PRESZTER 4, Tarabochia 5, Szrnka 1, Grünfelder 2, DRASKOVICS 8, Hári 5 (2). Csere: Mojsilov (kapus), Kristóf 3, Vetési 2, Nourelden 1, Farkas, Pulay. Edző: Danyi Gábor.

Kiállítások: 6, ill. 12 perc.

Hétméteresek: 5/4, ill. 2/2.

A párharc tétje az volt, hogy ha az életben maradásért küzdő, az utolsó előtti helyen álló hazaiak pontokat veszítenek a sereghajtó ellen, akkor követik a sereghajtót a másodosztályba. Talán emiatt is idegesen, kapkodva kezdtek az egriek, az élvonaltól már elbúcsúzott vendégek jobban használták ki a lehetőségeiket (2-4), Balogh kapus is többet tett bele a közösbe, mint túloldali kollégája (4-6). A Draskovics vezérelte, teher nélkül vitézkedő bakonyiak később is tartották kétgólos fórjukat (6-8), de az eladott labdáikkal magukra húzták a riválist, amely köszönte a könnyen jött lehetőségeket (9-9). Noha Szrnka rövid időn belül két kétperces büntetést is kapott, Száváék nem tudták átvenni a vezetést, mi több, Danyi-edző időkérése után háromgólos Fejér-B.Á.L.-vezetés alakult ki (13-10), ha úgy tetszik: jól funkcionálva, zabolátlanul iparkodva kézben tartották az irányítást.

Az ellenfél a fordulás után hamar ledolgozta a hátrányát, hiába védett Balogh jól, a 35. percben 16-16-ot mutatott az eredményjelző-tábla. Ahogy az várható volt, izgalmas lett a mérkőzés, ám a veszprémiek ezt követően is kiharcoltak egy-kétgólos különbséget (17-19), más kérdés, hogy az egriek rendre egyenlítettek. Aztán a 44. percben, hosszú idő után újra ők álltak jobban (21-20), igaz, nem sokáig, mert Preszteréknek helyén volt az esze, a szíve, 21-22-nél ismét ők vezettek. Közben Szrnka megkapta a harmadik kétperces büntetését, de 25-26-ig a csapatánál volt az előny, akkor ellenben lendületbe került a vetélytárs: játékosaik átérezték, hogy mi forog kockán és belekapaszkodtak az utolsó szalmaszálba (27-26). A hajrában Tarabochia kapott kék lapot, akkorra már 30-27-re léptek el a hibákat kihasználó hazaiak, de a vendégek méltó ellenfélként harcoltak: háromszor is felzárkóztak egy gólra (31-30). Jóllehet az utolsó leheletükig küzdöttek, egalizálni már nem tudtak. Az alsóházi tabella így tovább bonyolódott, jelenleg az egy derbivel kevesebbet játszott PLER-Budapest a másik kieső.

Tóth Edmond: Ma mindegy volt, hogy miként, csak az lebegett a szemünk előtt, hogy nyerjünk. Ha vért izzadva is, de nagyon fontos győzelmet arattunk a jól játszó veszprémiek ellen. Szerencsére az utolsó pillanatokban magunk javára fordítottuk az eredményt.

Danyi Gábor: Az 53. percig nem vallottunk szégyent, felszabadultan játszva kézben tartottuk az irányítást. Nyilván szerettünk volna nyerni, de így is büszke vagyok a tanítványaimra. Amit lehetett, azt szinte kihoztuk ebből a meccsből.