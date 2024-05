Hivatalosan is megnyitották a Balatonfüred 100 éves sporttörténete című kiállítást szerdán a Balaton Szabadidőközpontban. Az érdeklődők a következő két hétben sportáganként kategorizálva tekinthetik meg a város gazdag múltjának jeles eseményeit, eredményeit, versenyzőit, csapatait a csarnok előterében elhelyezett tárlaton. Az idősebbek nosztalgiázhatnak a fényképgyűjteményt böngészve, a fiatalabbak pedig közelebb kerülhetnek a dicső elődökhöz, és ehhez szöveges magyarázatok, képaláírások vannak a segítségükre.

A jubileumi programsorozat kiállításmegnyitóval és könyvbemutatóval folytatódott a Balaton Szabadidőközpontban Fotó: Balatonfüredi KSE/Szente Benjámin

A kiállítás megnyitóján először Böröcz István önkormányzati képviselő köszöntötte a megjelenteket. Méltatta azt, ahogyan a város sportja kitartott és szereplői összetartottak az elmúlt évtizedekben, amelyek bőven hordoztak nehéz időszakokat is. Megköszönte azok munkáját, akik hozzájárultak ahhoz, hogy ez a kiállítás létrejöjjön.

Balatonfüred sportjának százéves évfordulóját ebben az esztendőben programsorozattal ünneplik a városban. A jeles jubileumra emlékbizottság is alakult, amelynek elnöke Molnár Judit önkormányzati képviselő. Molnár Judit elmondta, a város első sportegyesülete, a Balatonfüredi SC száz éve alakult, és a legnagyobb bázissal rendelkező szakága a labdarúgás volt, de számtalan sportág és szakosztály kapcsolódott tevékenységéhez a hosszú évek alatt. Elhangzott: a foci mellett beindult a sakkélet, a tájfutás, a kézilabda, a vívás, az asztalitenisz is többek között. Ezekhez szervesen kapcsolódtak és kapcsolódnak ma is a város általános és középiskolái.

– Az idők folyamán változott az intézményrendszer, a struktúra, az elnevezés, de egy dolog töretlen maradt: a sportág szeretete. Balatonfüred sporthoz kapcsolódó tradíciói rendkívül mélyek – fogalmazott Molnár Judit, aki kiemelte, a város minden évben elismeri a sportolók és a felkészítők munkáját, nagyon büszkék versenyzőikre, csapataikra. Balatonfüredet a kultúra fellegváraként szokták emlegetni, de ez a sportra is igaz, a város igazi sportnagyhatalom volt és ma is az.

Fotó: Balatonfüredi KSE/Szente Benjámin

A kiállítás megnyitóját követően mutatták be Burka Tibor A balatonfüredi labdarúgás története című könyvét, amely 400 oldalon, 200 fotót megjelentetve kiemelkedő alapossággal mutatja be a témát, számos érdekességet, sztorit felelevenítve, a legfontosabb történéseket, személyeket bemutatva.