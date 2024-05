A törökországi Belekben található Gloria Sports Arena minden téren megfelelő arra, hogy a sportolók a gyakorlás ezen részét magas szinten végezhessék. A létesítmény benti és nyitott szabadtéri medencéi, a napfényes időjárás alighanem lelkileg is sokat ad nekik, jókedvűek és kicsattannak az energiától – köszönhetően a magas szintű menüsornak is –, ráadásul a világhírű helyszínen nemcsak ők vannak, sok atléta és úszó tréningez itt, akik ugyancsak jó erőben akarnak innen hazatérni.

– Idén már másodszor vagyunk itt, ezúttal május első hétvégéjén érkeztünk Betlehem Dáviddal és az Egyesült Államokban tanuló Sárkány Zalánnal – mondta Szokolai László, az egyesület ügyvezetője és vezetőedzője. – Rasovszky Kristóf egy hét múlva jött utánunk, de amíg otthon egyedül volt, megcsinálta mindazt, amit mi idekint. A srácok szorgos kilométergyűjtésben vannak, naponta 9-10 kilométert úsznak, ám nem nyafognak, látják maguk előtt a célokat. Sosem kell őket noszogatni, ez a szó nálunk ismeretlen, fogékonyak, nyitottak a munkára, nagy iramot diktálnak, ennek is tudható be, hogy pompás a munkabírásuk. Az edzéseken húzzák magukkal egymást, de minőségi időeredményekkel nem most kell jelentkezniük.

Ezen táborokra azért is van szükség, hogy a versenyzők és az edző ilyenkor kizárólag a munkára figyelhessen, a felkészülést hétköznapi tennivalók ne hátráltassák. A helyszín minden edzőtábori kívánalomnak megfelel, lehet rögzíteni és elemezni a mozdulatsorokat és azokon adott esetben javítani is. Mint megtudtuk: a csapat május 22-én innen utazik majd el a nyílt vízi Világkupa második fordulójára, a Szardínia partjainál található Golfo Aranciba. A június 1-jére kiírt portugáliai VK-verseny elmarad. Olaszországban már valamelyest képet kaphatnak arról, hogy milyen formában vannak, miközben nem lenne különösebb meglepetés, ha a viadalon dobogóra állnának.

Egyelőre a terveik szerint haladnak, fizikailag remek állapotban vannak, nagy lendülettel, komolyan dolgoznak. Állítólag a júniusi belgrádi Európa-bajnokságot több klasszis is kihagyja, mert az esemény nem fér bele a felkészülésükbe, a veszprémiek azonban ott lesznek. Az előző négy VK-sorozat összetett pontversenyében a legjobbnak találtatott Kristóf, illetve Dávid öt és tíz kilométeren is rajthoz áll, de váltóban is indulnak, míg Zalán a 400, 800 és 1500 méter gyors mellett a 400 méter vegyessel is megpróbálkozik.

Rasovszkyék viszont egyelőre Törökországban róják a hosszakat, csendben, nyugodtan készülnek, hogy Párizsban jó formában legyenek. Mert ami addig történik, minden csak állomás az ötkarikás játékok felé vezető úton. Ott akarnak nagyot domborítani. Remélhetőleg a tét augusztusban jó dolgokat hoz majd ki belőlük a francia fővárosban, az olimpia megsokszorozza az erejüket.