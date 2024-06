Mint arról már beszámoltunk, az egyesület felnőtt köre négy szezon után elköszönt az élvonalbeli sorozattól, így fiatal tehetségeikre alapozva ősztől az NB I/B-ben íródik tovább a történetük. A szeptember nyolcadikán rajtoló alacsonyabb ligás sorozatban olyan riválisok várnak majd a horvát Dinko Dankovic edző által dirigált közösségre, mint a Budai Farkasok-Rév, a Ceglédi KK, a Csömör KSK, az OTP-Bank Pick Szeged U21, illetve vármegyénkből a Balatonfüredi Kézilabda Akadémia, a KK Ajka Kft. és a Veszprém Handball Akadémia U21. A pontvadászat sorsolására július 24-én kerül sor az MKSZ-ben.

Közben az is eldőlt, hogy a királynék városában egy idényt lehúzott balátlövő, a szerb Borivoje Djukic visszatér hazájába, miután szülővárosa gárdájában, az RK Metaloplastika Elixirben folytatja tovább a pályafutását. A 27 éves játékos az Éles-csapat színeiben huszonkét mérkőzésen lépett pályára, és ezen fellépésein 82 találatot szerzett, a szegediek kapuját például nyolcszor vette be. A veszprémi klub nemrég azt is bejelentette, hogy egy esztendőt követően Szuharev Lev is elköszön az itteni társaitól, a jobbátlövő ugyanis ősztől a német Bundesliga 2-ben szereplő, egykoron világhírű Tusem Essent erősíti majd. A 24 éves fiatalember negyven gólt lőtt az NB I előző kiírásában.

A Fejér-B.Á.L. Veszprémtől az imént említett két sportoló mellett már biztosan távozott Balogh Tibor, Bugyáki Dávid, Draskovics Gellért, Fazekas Máté, Hári Levente, Kristóf Mátyás, Khaled Nourelden és Szrnka Levente, de nem lenne meglepetés, ha Hornyák Bence, Milos Mojsilov, Pulay Gábor, Marko Tarabochia és Vetési Bence is követné őket a sorban.