Kun-Szabó Attila: Nagyon nehéz mérkőzés volt, az ellenfél kiválóan felkészült a találkozóra, jól is játszottak. Igazi kupadöntő volt, a 60. perctől kis fáradtságot láttam az ellenfelünkön, amit sikerült kihasználni, gratulálok a srácoknak, úgy gondolom, elégedettek lehetünk a szezonnal, hiszen a bajnokságban harmadikok lettünk, a kupát megnyertük, és a gólkirály is közülünk került ki. Köszönjük a szurkolóinknak, hogy idegenbe is elkísértek minket, a Balatonalmádinak pedig sok sikert kívánunk az osztályozón.