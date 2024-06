Az együttes hibátlan teljesítménnyel szerzett idén bajnoki címet és megnyerte a Magyar Kupát is. A Bajnokok Ligájában viszont nem sikerült bejutnia a négyes döntőbe, ami miatt számos kritika érte elsősorban a szakvezetést. A szezon így kicsit felemás hangulatban ért véget, a játékosok viszont méltó ünneplést kaptak.

Andreas Nilsson a szezonzáró vacsorán

Fotó: Facebook/Telekom Veszprém

A távozókra pedig kiemelt figyelem irányult. A bajnoki döntő első meccsét követően a klub remek hangulatú közös búcsúztatót szervezett a Kentin Mahé–Andreas Nilsson–Jahja Omar-hármasnak.

A közönségkedvenc Mahét a szurkolók külön is köszöntötték egy balatonfüredi piknik keretében és most hasonló a terv Nilssonnal kapcsolatban is. A tíz év után elköszönő csapatkapitányt a Veszprémi Szurkolói Egyesület június 8-án, szombaton búcsúztatja. Az Andriska-búcsú elnevezésű esemény helyszíne a balatonudvari golfklub lesz, az időpont 17 óra.