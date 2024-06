A veszprémi eseményről természetesen a VEDAC sportolói sem hiányozhattak, akik többsége a Pannon Egyetem színeiben indult, de akadt, aki az ELTE-t, míg mások a Testnevelési Egyetemet erősítették.

Összesen 25 intézmény, 192 sportolóval képviseltette magát a bajnokságon. Ráadásul a MEFOB versenyszámai mellett nyílt versenyeket is tartott a VEDAC, ami nemcsak a létszámot, hanem a szakmai színvonalat is növelte.

Meg kell még jegyeznünk, hogy a MEFOB volt az első jelentős viadal, amelyet a megújult atlétikai pályán bonyolított a VEDAC, valamint sikerült visszaállítani az atlétikai MEFOB nívóját azáltal, hogy az összes olyan versenyszámot megrendezték, amely a felnőtt országos bajnokság programjában is szerepel.

Két érmet szerzett a Pannon Egyetem képviseletében Strigencz Zalán, aki súlylökésben bronzérmet vehetett át, míg diszkoszvetésben bajnoki címet ünnepelhetett. Ugyancsak aranyérmet szerzett Czeller Gábor, aki a Testnevelési Egyetem színeiben 72.11 méterrel nyerte a számot.

Remek eredményt könyvelhetett el Szigeti Csongor is, aki mostanra már edzőként tevékenykedik, de egykori fő számában, 100 méteren, még most is igen gyors: 11.12 másodperccel ötödik lett a sorban, váltóban pedig nyert csapatával. A Pannon Egyetem képviseletében Darida Levente hármasugrásban ötödik, magasugrásban hetedik lett.

A nőknél a pannonos Bálint Laura másodikként végzett 800 méteren (2:18.54), de 400 méteren is ötödik helyen ért célba. Keller Fruzsina a PTE 4x100 méteres váltójával szerzett bronzérmet.

A nyílt versenyen Lents Barnabás 1500 méteren ért el új egyéni csúcsot és zárt a második helyen. Sántik Dávid megnyerte a magasugrást, klubtársa Ticz Ádám előtt.

A nőknél 800-on Rédling Renáta ugyancsak ezüstérmet vihetett haza. Kalapácsvetésben Csatári Jázmin nyert, de a mögötte második helyen végző Fertig Fannit is meg kell dicsérni, aki új egyéni csúcsot ért a 4 kilogrammos kalapáccsal.

MEFOB eredmények

Férfi. 100 méter: 5. Szigeti Csongor (ELTE) 11.12. Magasugrás: 7. Darida Levente 1.80. Hármasugrás: 5. Darida Levente 12.37. Súlylökés: 3. Strigencz Zalán 13.70. Diszkoszvetés: 1. Strigencz Zalán 54.39. Kalapácsvetés: 1. Czeller Gábor (TF) 72.11.