A révfülöpi Szabadidősport Egyesület Révfülöp (SZER) és a Nagyközségi Sportegyesület összefogott, hogy idén is remek éjszakai focigálán vehessen részt több mint száz gyerek, immár második alkalommal.

A népszerű vizes foci is megmozgatta a gyerekeket

Fotó: Tóth B. Zsuzsa

A focipálya már a megnyitó előtt órákkal megtelt a mozogni vágyó fiatalokkal, akik a kánikula ellenére is rúgták a bőrt a gyepen. A SZER elnöke, Kovács Katalin, Cini és a kommunikációs vezető, Fülöp Zoltán a megnyitón arról beszélt, hogy a siker titka az összefogás. Idén a helyi sportegyesülettel összefogva szervezhették meg a programot, amelynek sikeréhez sok segítő, támogató ugyancsak hozzájárult. Megnyitóbeszédet Böjte Attila – magyar válogatott, bajnoki ezüstérmes az Újpesttel, ma az ETO utánpótlás edzője – mondott. Örömét fejezte ki, hogy, amint tavaly, úgy idén újra itt lehet a focigálán. – Tavaly nagyon jól sikerült, nem volt kérdés, hogy jövök idén is. Úgy gondolom, hogy aki a futballt szereti, az részt vesz minden ilyen eseményen. Amellett a Balatont ugyancsak imádom, úgyhogy nagyon jó helyen vagyok mindenkivel együtt, aki ma itt sportol. A futball összehoz kicsiket, nagyokat, férfiakat, nőket, ma az idő is tökéletes – mondta Attila.

Az éjszakai focigálán idén is több mint száz gyerek sportolt

Fotó: Tóth B. Zsuzsa

Az est fővédnöke, Vincze Ottó válogatott labdarúgó üzenetet küldött a résztvevőknek. Abban leszögezte, hogy a gála remek alkalmat teremt az összefogásra és a sportolásra. Reményét fejezte ki, hogy nyáron eljut a révfülöpi sporteseményekre.

A gálán részt vett Bíró Márk, az MTK korábbi játékosa, aki ma a Budafokot erősíti, Csiszár Ákos, aki magyar bajnok a Fradival, kupadöntős a BVSC-vel, ma a Sopron elnöke; 256 mérkőzéssel a háta mögött a Gyirmót FC kapusa, Gruttó Bence; a 21 esztendős Helembai Márk, aki először az MTK színeiben játszott, 230 mérkőzést és 33 gólt tudhat maga mögött, jelenleg a Gyirmót FC játékosa; Herczeg Miklós, 12-szeres magyar válogatott, magyar bajnok, kupagyőztes az Újpesttel, az 1996-os atlantai olimpia résztvevője; Juhász Levente, aki korábban az MTK játékosa volt, most a Csákvárban játszik, 281 meccsen 160 gólt szerzett; Kári-Horváth Dominik, aki egy legendás ETO-s család ifjú kapusa, aki 140 mérkőzésen védte a kaput; Szőke Gergő az MTK-ból érkezett, és eddig 231 mérkőzésen játszott.