Az Ózd-Sajóvölgye ellen játszik területi osztályozót a Balatonalmádi SE vármegye I-es bajnok labdarúgócsapata. A tét az NB III-ba kerülés. Beszámoltunk róla, a párharc első mérkőzésén, múlt szombaton a borsodiak 3-2-re nyertek.

Farkas László elmondta, motiváltan várják a visszavágót

Fotó: Nagy Lajos/Archív

A találkozó érdekesen alakult, mert az Almádi már 2-0-ra is vezetett, ráadásul a házigazda megfogyatkozott, az ózdiak mégis fordítani tudtak. További érdekesség, hogy Borsod-Abaúj-Zemplém vármegye (I. osztály) aranyérmese az NB III-ban szereplő Putnok tartalékcsapata. A szabályok értelmében a két együttes nem szerepelhet egy osztályban. A Putnok játszhatott az NB II-es feljutásért, de elveszítette a Szentlőrinc elleni osztályozót, így marad az NB III-ban. Eszerint az ózdiak nem juthatnak fel oda.

Ez nem azt jelenti, hogy a Balatonalmádi SE automatikusan NB III-as. Ha nem sikerül a pályán kivívnia a sikert, és az Ózd lesz a párharc nyertese, akkor a Magyar Labdarúgó Szövetség felkéri a legjobb, osztályozón nem feljutó vármegye I-es csapatot az NB III-as szereplésre.

A párharc második mérkőzése szerdán 17 órakor kezdődik Balatonalmádiban. Amennyiben a hazaiak egy góllal nyernek, akkor hosszabbítás következik, ha az sem dönt, akkor pedig 11-esek.

– Tudtuk, hogy egy nagyon erős ellenféllel állunk szemben. Lélektanilag hullámzó meccset játszottunk, a hazaiak nagy helyzetet hagytak ki, majd mi előnybe kerültünk. A második félidőt is góllal kezdtük, aztán a kiállítás sajnos őket ruházta fel pluszenergiával. A csapatom csak 3-2-es állásnál nyugodott meg, attól kezdve újra domináltunk, volt egy 11-es gyanús helyzet is. Nem volt egyébként könnyű dolgunk, érdekes körülmények között futballoztunk, Matejkó Mátét orrtörés gyanújával már az első félidőben le kellett cserélnem. Most már a visszavágóra koncentrálunk, higgadtan és motiváltan várjuk a második meccset – nyilatkozta lapunknak Farkas László, a Balatonalmádi SE edzője.