Finta Péter vármegyei igazgató köszöntötte az eseményen megjelent futballistákat és a klubok képviselőit. Az ünnepi évzárón a hagyományoknak megfelelően az igazgatóság által szervezett bajnokságok első három-három helyezettje kapott elismerést, valamint a gólkirályokat díjazták.

Lapunk is átadta a vármegye legjobbjának ítélt kitüntetést: a Napló-kupát idén a Balatonalmádit erősítő Markó Róbert kapta meg. Markó a vármegye I-es pontvadászatban történelmi aranyérmet szerzett csapatával, emellett a vármegyei kupasorozatban a döntőig menetelt. A 23 éves játékos húzó embere volt az együttesnek, és a bajnokság végén a csapatkapitányi karszalagot is viselhette. A korábban Ajkán és Veszprémben is megforduló középpályás az idei szezonban 13-szor volt eredményes.

Farkas László, a Balatonalmádi SE vezetőedzője veszi át a serleget

Fotó: Nagy Lajos / Napló

A díjazottak, vármegye I: 1. Balatonalmádi SE, 2. Fűzfői AK, 3. Pápai Perutz FC, gólkirály: Nagy Krisztián (Pápai Perutz FC) 26 gól.

Vármegye I, U19: 1. Balatonfüredi USC, 2. FC Zirc, 3. Tihanyi FC, gólkirály: Sárközi Krisztián Csaba (Balatonfüredi USC) 61 gól.

Vármegye, női felnőtt: 1. PELC-Nyárád, 2. Nyúl SE, 3. Gyulafirátót SE, gólkirály: Kállai Anna (Nyúl SE) 21 gól.

Vármegye II: 1. PV Öskü FC, 2. Balatonszepezd ÖKSC, 3. Ugod SE, gólkirály: Hulka Bence (PV Öskü FC) 31 gól.

Vármegye II, U19: 1. Balatonfüredi FC, 2. Ugod SE, 3. PV Öskü FC, gólkirály: Nagy Adrián (Balatonfüredi FC) 45 gól.

Vármegye III, dél: 1. Tapolcai ÖFC, 2. Révfülöpi NKSE, 3. Balatonederics, gólkirály: Szabó Bálint (TÖFC) 39 gól.

Vármegye III, kelet: 1.Tótvázsonyi SE, 2. Litéri SE, 3. Bakonynána SE, gólkirály: Kaufmann Attila (Várpalotai BSK) 56 gól.

Vármegye III, észak-nyugat: 1. Káptalanfa SE, 2. Nyárád SE, 3. Kolontár KSE, gólkirályok: Bakos Richárd (Káptalanfa) és Pados Benjamin (Káptalanfa) 43-43 gól.

Vármegye III, észak: 1. Nemesgörzsöny SE, 2. Adászteveli SE, 3. Pápateszéri SE, gólkirály: Schermann Péter (Adászteveli SE) 46 gól.



Vármegyei U16: 1. FC Zirc, 2. Balatonalmádi SE, 3. Ugod SE, gólkirály: Török András Dominik (FC Zirc) 24 gól.

Vármegyei U14: 1. Balatonalmádi SE, 2. Szilágyi DSE, 3. FC Zirc, gólkirály: Huszka Botond (Balatonalmádi SE) 14 gól.