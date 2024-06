Az évzárón először Sótonyi Mónika, Veszprém város önkormányzati képviselője, majd Csillag Zsolt, a Pannon Egyetem kancellárja méltatta az egyesületnél folyó munkát.

Szokolik Gergely, a klub ügyvezető-elnöke pedig köszönetet mondott az egyesület edzőinek, dolgozóinak és a szülőknek az áldozatos munkáért, valamint a segítőkész közösségért, hiszen nélkülük nem szerepelhetett volna ilyen eredményesen a VESC a mögöttünk hagyott szezonban.

Hivatalosan is elbúcsúztatták a visszavonuló Molnár-Pintér Esztert, az NB I-es röplabda csapat csapatkapitányát

Fotó: VESC/Rezi Bence

A szponzorokat is külön köszöntötték a délután folyamán, de természetesen a szezon legjobbjainak járó elismerések is gazdára találtak. A “Év edzőinek” járó díjakat idén Bleicher Nóra és Puspán Balázs érdemelte ki, de most búcsúztatta el az egyesület az NB I-es csapat visszavonuló csapatkapitányát, Molnár-Pintér Esztert is.

Díjazottak:

U11 Kék: Szautner Emília (Edző: Tóth Zsuzsa)

U11 Fehér: Eveli Zselyke (Edző: Tóth Zsuzsa)

U12: Zsöllei Lili (Edző: Tóth Zsuzsa)

U13 Kék: Szabó-Vukov Réka (Edző: Szokolikné Kalmár Judit)

U13 Fehér: Endrédy Zselyke (Edző: Bácskai Sándorné)

U15 Fehér: Sulyok Vivien (Edző: Tóth Laura)

U15 Rózsa: Koszorus Korina (Edző: Némethné Hadnagy Ágnes és Rivnyák Eszter)

U17 Kék: Kristóf Luca (Edző: Puspán Balázs)

U17 Fehér: Huzsvár Gerda (Edző: Vukov Gabriella)

U20 Kék: Endresz Viktória (Edző: Puspán Balázs)

U20 Fehér: Papp Anna (Edző: Bleicher Nóra)

Év edzői: Bleicher Nóra és Puspán Balázs