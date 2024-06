Viktória számára nem ismeretlen a nemzetközi porond, hiszen korábban U20-as korosztályban Európa-bajnoki címet szerzett, tavaly pedig a WKB (World Kyokushin Budokai) szervezet világbajnokságán ezüstérmet vehetett át. Az Eb-n még ennél is erősebb mezőny gyűlt össze, amire a pápai sportoló mind fizikálisan, mind mentálisan maximálisan igyekezett felkészülni, heti 11 edzésen vett részt, a célja pedig az volt, hogy dobogóra állhasson.

Bóka Viktória (jobbról a második) kiadott magából mindent az Eb-n

Forrás: egyesület

– Úgy gondolom, hogy egy nagyon erős mezőnybe kerültem, 18-an voltak a csoportomban, többségében rutinos, sok csatát megélt harcosokkal – mesélte a fiatal sportoló. – Az első ellenfelem egy török versenyző volt. Számítottunk rá, hogy lendületesen fog kezdeni, így is lett, kicsit felvettem a stílusát, de hamar elfáradt, és ezután tudtam dominálni, így a háromperces menet végén bírói döntéssel sikerült győznöm. A második ellenfelem a lengyel Anna Bojda volt, örültem, hogy egy ágra kerültem vele, mivel fűtött a visszavágás lehetősége, korábban ugyanis két alkalommal is legyőzött. Itt is három perc alatt sikerült bírói döntéssel nyernem, ami azt jelentette, hogy a legjobb négy közé kerültem. A döntőbe jutásért egy rutinos litván versenyző, Aneta Meškauskien került az utamba, aki többszörös Eb-döntős. Végig partiban voltam vele, de a bírák többsége őt látta jobbnak, ami azt jelentette, hogy a bronzérmet sikerült megszereznem. Nem vagyok elkeseredve, tudom, hogy hol kell még fejlődnöm. Eltökélt vagyok, tovább folytatom az edzéseket, biztos vagyok benne, hogy ez meg fogja hozni az eredményét – bizakodott a pápai karatés, aki hozzátette, mind technikailag, mind fizikálisan mindent kiadott magából, elégedetten vette át bronzérmét.

A magyar válogatott nyolc éremmel zárta a kontinensviadalt.