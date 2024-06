Nyitányként a zirci zeneiskolások műsorát hallhatták a megjelentek, közreműködött Jóföldi Kata és Lázár Hanna. A vendégeket Ottó Péter polgármester köszöntötte.

A Zirc Város Sportjáért kitüntetésben részesülők csoportja Fotó: a szervezők/Boross László

Varga Zita, a díjak odaítéléséről döntő emberi kapcsolatok bizottság elnöke a kitüntetett sportolók kapcsán hangsúlyozta, ők azok, akik képesek átlépni a saját határaikat. Sugárzik belőlük az elhivatottság és a csapatmunka iránti elkötelezettség, példaképek, akiknek a neve örökre bekerül Zirc város sporttörténelmébe.

Zirc Város Csapata díjjal tüntette ki az önkormányzat a Zirc Kézilabda Sportegyesület U15-ös és U13-U14-es korosztályos fiú kézilabdacsapatait. Utánpótlás kategóriában Répás Zsófia, a Zirc KSE kézilabdázója részesült elismerésben, a felnőtt nők között Vintze Regina sportlövő, a férfiaknál Tajthy Ferenc kerékpárversenyző kiemelkedő teljesítményét méltányolták a döntéshozók.

Kovács Zoltán országgyűlési képviselő is gratulált a díjazott sportolóknak és edzőiknek, egyben ezúton is köszönetet mondott a sportvezetőknek, támogatóknak, szülőknek, hiszen mint azt hangsúlyozta, az egyéni díjazások mögött is egy csapatmunka van.

Az ünnepséget követően, a program részeként a Zirc Város Csapata díjjal kitüntetett két korosztályos fiú kézilabdacsapat bemutató mérkőzésére került sor az általános iskola tornatermében.