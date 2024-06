A hétvégén Veresegyházán rendezték a tavaszi versenyszezon utolsó országos versenyét, tájékoztatta lapunkat Bondor Virág, a Kid Rock and Roll SE vezetője, aki örömmel újságolta, hogy ezüstéremnek örülhetett a Baby Dolls felnőtt nagyformáció ladies contact style kategóriában. – A csapat egy csodálatos kűrt mutatott be – tette hozzá.

Fotó: Kid Rock and Roll SE

Bronzérmet vehetett át a Prodigy Project ladies contact style kisformáció. A tánc és az akrobatikák is nagyon jól sikerültek számukra. A formáció elindult a small ladies formation kategóriában is, ahol szintén a döntőbe küzdötték magukat, és az előkelő 6. helyezést érték el. A lányok hatszor táncoltak ezen a napon, ráadásul két különböző koreográfiát. Szintén bronzéremnek örülhetett a Sweeties kisformáció, akik dupláztak ezen a hétvégén. Elindultak junior kisformációs és small girls formation kategóriában is, és mindkettőben a 3. helyet szerezték meg az országos bajnokságon, és kétszer állhattak a dobogó harmadik fokára. Ötödik helynek örülhetett a Heroes kisformáció a ladies dance plus kategóriában.

Fotó: Kid Rock and Roll SE

A Kid Rock and Roll SE további eredményei:

8. hely: Dolly Rolls small girls formation

9. hely: Kalóz-Rock children kisformáció, Sárkányrock juveniles kisformáció, Dolly Rolls junior kisformáció, Szupercsajok children nagyformáció

10. hely: Wonder Girls juveniles kisformáció, Heroes small ladies formation, Dreamers juveniles kisformáció

11. hely: Dreamers small girls formation

15. hely: Sárkányrock small girls formation

Felkészítők: Espár Lilla, Kalmár Dóra, Kővári Kitti, Bondor Virág és Bánhidi Dániel.