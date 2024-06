A 100 éves balatonfüredi sportot és labdarúgást ünneplik idén a városban, a jubileumi programsorozat része volt ez a különleges mérkőzés. A találkozó előtt a házigazda Balatonfüredi FC családi sportnapot szervezett, amelynek keretein belül az egyesület utánpótlásának tagjai is pályára léptek és megmutatták tudásukat.

A korábbi nagyszerű gólvágó, Tököli Attila a füredi stadionban rendezett gálameccsen

Fotó: Szente Benjámin/szervezők

Az öregfiúkmeccset megelőzően köszöntötték a füredi labdarúgás korábbi nagyságait. A vendégeknél, Gellei Imre csapatában helyet kaptak olyan játékosok is, akik nemrég még a legmagasabb szinten rúgták a bőrt, de akadtak idősebbek is. A füredi csapatot szintén több korosztály képviselői alkották.

Eredmény: Balatonfüredi Öregfiúk-Magyar Öregfiúk Válogatott 0-3 (0-3). Balatonfüred, 300 néző. V.: Solymosi Péter. Balatonfüredi Öregfiúk: Tacsi - Stáhl K., Csikós, Pálfi R. - Gosztola, Répási, Szabó A., Varga N. - Krén, Pál G., Szöllőskei.

Cserék: Lantai T., Németi B., Pavelka, Dömötör, Koppány, Papp T., Szalai I., Szalai II., Bóka, Majer A., Bényi, Szekeres, Karsai P. Edző: Steierlein István.

Magyar Öregfiúk Válogatott: Sáfár - Vanczák V., Jován R., Guzmics, Szeiler J. - Balog T.,Tököli, Koncz, Arany L. - Wukovics, Herczeg. Cserék: Bogdán Á., Babócsy, György L. Szövetségi edző: Gellei Imre.

A két csapat játékosai füredi és újpesti focitehetségekkel kézen fogva vonultak be a pályára. A Himnusz hangjait követően külön köszöntötték az elmúlt évtizedek legjobb balatonfüredi focistáit, köztük olyanokat is, akik már az 1950-es években is füredi színekben rúgták a labdát.