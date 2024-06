– Annyi a titok, hogy nincs titok! Átlagos fizikai állapotban lévő emberek nyugodt tempóban, tökéletesen biztonságos körülmények között át tudják úszni a Balatont, vagyis le tudják győzni önmagukat – mondta Gurbán Béla, aki minden kétséget kizáróan a legrutinosabb Balaton-átúszó. A budakeszi nagypapa – ahogy magát bemutatta – márciusban múlt 70 éves, és 1979 óta, vagyis a legelső hivatalos Balaton-átúszás óta egyetlenegy versenyt sem hagyott ki. Az idei tehát a 42. alkalom lesz, amikor nekiindul Révfülöpről, hogy kényelmes tempóban átússzon a déli partra.

– Amikor megérkezem Boglárra, mindig hátranézek, és két dolog jár a fejemben: az egyik, hogy a Balaton csodálatos, a másik pedig, hogy ismét sikerült legyőznöm magam. Minden évben úgy jövök ki a vízből, hogy a következő nyarat sem szabad kihagyni. Remélem, hogy még bő 15 évig így lesz. Bízom benne, hogy egyszer teljesül az az álmom is, hogy a hat unokámmal együtt úszhatok – folytatta Gurbán Béla. A legfontosabb tanácsa a kevésbé tapasztalt résztvevők számára, hogy ne versenyként fogják fel az átúszást, hanem élményként, vagyis kényelmesen, a saját tempójukban ússzanak.

A tavalyihoz hasonlóan idén is sok nevezőre számítanak a három hét múlva megrendezendő, immár 42. Balaton-átúszásra

Fotó: Nagy Lajos/Napló

A szervezők számára idén is a biztonság a legfontosabb, mintegy 150 vitorlás jelöli ki az úszófolyosót, így aki elfárad, akár a Balaton közepén is megkapaszkodhat. Ezúttal is két táv közül választhatnak az úszók: a hagyományos, 5,2 kilométeres Révfülöp és Balatonboglár közötti táv mellett lehetőség van a 2,6 kilométeres féltáv teljesítésére (ennek a futamnak a résztvevői a déli partról indulnak és oda is érkeznek), sőt, 2021 óta egyre nagyobb népszerűségnek örvend a Balaton-áthúzás, vagyis SUP-pal is át lehet szelni a tavat.

– Az előkészületekkel jól haladunk, és szépen gyűlnek a nevezők is a 42. Lidl Balaton-átúszásra. Úgy látom, hogy idén is elérjük a létszámlimitet. Továbbra is az 5,2 kilométeres úszás a legnépszerűbb, de elképesztő ütemben emelkedik a SUP-pal próbálkozók száma, szinte biztosan túlszárnyaljuk majd a tavalyi rekordot. Ahogy az elmúlt 45 évben mindig, idén is a résztvevők biztonsága a legfontosabb, csak megfelelő időjárási körülmények között indítjuk el a versenyt július 20-án. A döntés az esemény hetében, csütörtökön délben születik meg – mondta Kocsis Árpád, a szervező Budapest Sportiroda ügyvezetője.

