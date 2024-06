Mikor a páros hazaindul az Eb-ről, klubtársuk, Sárkány Zalán akkor utazik a seregszemle medencés erőpróbáira, így a helyi sportbarátoknak a második héten is lesz kiért szurkolni. Itt állítólag néhány sztár kihagyja az Eb-t, mivel az nem fér bele az elképzelésükbe. Az Egyesült Államokban tanuló fiatalember 400, 800 és 1500 méter gyorson, valamint 400 méter vegyesen lép rajtkőre. A nemrég lázas betegséggel bajlódó, emiatt pár napot kihagyó ifjú titán a leghosszabb távon már rendelkezik A-szinttel, most pedig azt vette a fejébe, hogy 800 méteren és vegyesen is berúgja az „ajtót”.

Persze a szakvezető is kíváncsi arra, hogy a tanítványai milyen teljesítményre lesznek képesek a köztes állomáson. Előbb-utóbb biztosan mindenki a régi Rasovszkyt láthatja majd a vízben, a hazai úszósport egyik zászlóshajója mögött Betlehem nagyszerű erényeket csillogtat – esetükben lehet is Eb-medálban gondolkodni –, míg Sárkányban ennél is több van.

– Már minden az olimpia körül forog, de Belgrádban is ott lennénk a legjobbak között. A léc magasan van, igaz, a fiúknak nem most kell minőségi mutatókkal jelentkezni. Párizsban alakítanának nagyot, ám az olimpia bizony más műfaj, mint a többi verseny. A tét remélhetőleg jó dolgokat hoz ki belőlük, és megsokszorozza az erejüket – jegyezte meg Szokolai László.