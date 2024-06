− Még bőven a pályán lehetne, ugyanis 32 éves, mi terelte önt ilyen hamar az oldalvonal mellé?

– A játékoskarrierem során már próbáltam arra felkészülni, hogy akár később edzőként vagy szakmai vezetőként is megálljam a helyem, ugyanis voltak ilyen elképzeléseim. Az ember nem tudhatja, hogy milyen lehetőséggel kínálja meg az élet. Három évvel ezelőtt átalakult a Magyar Labdarúgó Szövetség utánpótlásrendszere, ekkor kaptam egy körzetközponti vezetői állást Balatonfüreden, amiért nagyon hálás vagyok Makó István elnök úrnak (BUSC). Ugyan a játékos-pályafutásomban éreztem még néhány évet, de úgy voltam vele, hogy edzőként kamatoztatnám tovább a tudásom, és efelé vettem az irányt. A váltás szerencsére könnyedén ment, ugyanis annyi teendőm lett hirtelen, hogy nem volt időm máson gondolkodni. Az utóbbi évek sikerei pedig azt bizonyítják, hogy jó úton halad a munka.

− Kanyarodjunk vissza egy kicsit a játékos-pályafutására, hogyan kezdődött?

– Már óvodáskoromban is állandóan fociztam, majd iskolásként az egyik békéscsabai focisulihoz kerültem. Nagyon profi volt ott a közeg, az edzők is és a társaim is elhivatottak voltak. Együtt játszottam Ugrai Rolanddal, aki válogatottságig vitte, és be is talált a címeres mezben. Utánpótlásszinten is nagyszerűen helytálltunk minden korosztályban, majd az idő múlásával 17 évesen sikerült bemutatkoznom a felnőttek között az NB II-ben, Pásztor József irányítása alatt. Ez anno nagy szó volt, ugyanis akkor még nem létezett fiatalszabály, mint most, és rengeteg külföldi volt a csapatban. Komoly nevekkel kellett megküzdenem a kezdőbe jutásért, de Pásztor Józsi bácsitól megkaptam a bizalmat.

− Több csapatban is megfordult, de mondhatni a legjobb szezonjait Gyöngyösön töltötte az NB III keleti csoportjában. Az első két szezonjában több mint 30 találatot jegyezett…

– A gyöngyösi korszakban azért ment jól a játék, mert nagyszerű volt a csapatkohézió. A vezetőség, a játékosok mind egy hullámhosszon voltak, hiába harcoltunk mindig a kiesés ellen, nagyszerű volt a hangulat és mindenki szeretett edzésre járni. A klub szerény költségvetéssel rendelkezett a többi csapathoz képest, de a legjobbat tudtuk így is kihozni belőle, ugyanis a cél mindig a bennmaradás volt. A jó teljesítményem titka az otthonos közeg volt. Sajnos az utolsó évemben jött egy keresztszalag-szakadás, ami után már nem tértem vissza a csapathoz, ugyanis több probléma is felütötte a fejét a klubnál.