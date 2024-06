Méltóságteljesen ringott egy balatonfüredi kikötőben a gyenge hullámokon a sportosan elegáns, egyedi megjelenésű Goodwill, a Yardstick 2, amely Tamásiban készült. A hőmérséklet a nyarat idézte, a napfény beragyogott mindent, a víz türkizzöld és kristálytiszta volt. – Arra, hogy ezt a hajót Magyarországon gyártották, különösen büszke vagyok, nem beszélve arról, hogy a számunkra legszebb vízen, a Balaton hajózunk vele – mondta Hideg Miklós tulajdonos. Feleségével, Hidegné László Andreával együtt arról is beszéltek, hogy ők a hajóra akár egy gyermekre tekintenek, gondozzák, vigyáznak rá. Ősszel kiveszik, minden centijét lemossák, ápolják, ha kell, aztán tavasszal visszakerül a Balatonra. A hajót egész nyáron is rendszeresen mossák, takarítják. A vitorlázás iránti szenvedélyt, alázatot és elkötelezettséget, a Balaton iránti szeretetet az első perctől kezdve lehetett tapasztalni Miklóssal, a kormányossal és a legénységgel, Andreával, Hajdu Zsolttal és Pataky Attilával. Mindvégig azt éreztük, ez a csapat kitűnően együttműködik, összeszokott, rendkívül fegyelmezett, a kormányos szava szent és sérthetetlen, ugyanakkor Miklós elfogadta a többiek ötletét is. Valamennyien rendkívüli profizmussal dolgoztak, egymás gondolatait is ismerték. A kormányos a másodperc töredéke alatt hozott fontos döntéseket, melyekre nagy szükség is volt, hiszen a vitorlázók nagyon enyhe szélben versenyeztek, és a legenyhébb fuvallat is nagy ajándék volt számukra, amit ki kellett használni a gyorsabb haladás érdekében.

Miklós közben elmondta, hogy sokszor részt vettek a Kékszalag vitorlásversenyen a Balatonon, amelyen többször nyertek is. A kérdésre, hogy mi kell a győzelemhez, nevetve azt mondta, a rajttól a célig a lehető leggyorsabban el kell jutni! Hozzátette, természetesen alapvető feltétel a jó, összeszokott csapat, amilyen az övék, és szükség van némi szerencsére is. Kiemelte, nem véletlen, hogy a vitorlázás a legjobb csapatépítő sportok egyike.

Andrea arról beszélt, hogy a vízen, legyen szél vagy szélcsend, szikrázó napsütés vagy borús idő, érezni, látni lehet a Balaton és a part lenyűgöző szépségét, ami egészen különleges, semmihez sem fogható élményt ad az embernek, kizökkent a hétköznapokból, erőt, energiát ad mindenhez.