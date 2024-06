A veszprémiek a terveik szerint haladnak az egy hónap múlva rendezendő párizsi olimpia felé vezető úton, mivel a remek munkabírású úszók idén felettébb szorgos kilométer-gyűjtésben vannak, a sportbarátok a napokban képet kaphattak arról, hogy a megállóként is felfogható Európa-bajnokságon hol tartanak a felkészülést, a formába hozást illetően. Noha az elképzeléseik szerint nem Belgrád volt az a hely, ahol mindent egy lapra kellett feltenniük, (…pompás mutatókat elérve) remekül tempóztak. A nyílt vízi viadalokon a Rasovszky Kristóf-Betlehem Dávid páros előzetesen is éremesélyesnek számított. Utóbbi esetében a regatta-pályán kialakított helyszínen megtört a jég: felnőtt karrierje során először odaért egy világverseny dobogójára – mindjárt kétszer is. Tíz km-en Dávid még „csak” harmadik lett – ahol a regnáló világbajnok Kristóf kilencedikként csapott célba –, aztán másnap aranyérmet akasztottak a nyakába az öt km-es erőpróba után. Itt klubtársa a hatodik helyen zárt, jóllehet a háromkörös seregszemlén sokáig vezetett, majd Betlehem ritmust váltott, amire csupán a franciák korábbi vb-elsője, Marc-Antoine Olivier tudott reagálni. A hajrában óriási csata alakult ki közöttük, és a magyar reménység végül négytized másodperces előnnyel diadalmaskodott. A győztes elégedetten nyilatkozott a vízből kijőve, ám Rasovszky – akit a kenupályán több sportszerűtlenség is ért – többet szeretett volna elérni. Ő amúgy hat éve nem volt Eb-n egyéni érmes (…akkor azért a legjobbnak találtatott), azóta „csupán” olimpián és vb-n lett dobogós. Az utolsó napon a két veszprémivel felálló – favoritnak tartott, a közelmúlt világversenyein rendre az első három között „leintett” – magyar váltó aranyérmes lett. Dávid itt is nagyszerűen úszott, nagy előnyt épített ki az utána következő Kristófnak, aki a négyest magabiztosan hozta be az első helyre.

Jól szerepelt Rasovszky Belgrádban

Fotó: MTI/Derencsényi István

Betlehem örült annak, hogy a sok pontszerző helyezés után végre dobogóra állhatott, ám a nagy durranás elmaradt, az egyéni távokon nem lettek együtt, kéz a kézben Rasovszkyval érmesek. Sebaj, majd az olimpián. – Óva intenék bárkit is attól, hogy a belgrádi eredményekből messzemenő következtetéseket vonjon le, hiszen Kristóf a tokiói játékok előtti Eb-n sem nyert egyéniben érmet, aztán a japán fővárosban második lett – húzta alá Szokolai László, a klub ügyvezetője és vezetőedzője. – Dávid egyértelműen pazar formában van, de az olimpiához képest ez egy kisebb versengés volt. Szerintem a srácok Párizsban az élmezőnyben lesznek, a medálok sorsa pedig hat-nyolc induló között dől majd el, s minden apró tényezőnek jelentősége lehet. Vagyis nem jósolgatnék, ám ami a legfontosabb: látják maguk előtt a célt.