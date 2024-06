Szirbek Titusz és Simon-Varga Fanni duplázott, Titusz 1500 és 800 méteren, Fanni 1500 méter akadályfutásban és 3000 méteren győzött. Kingl Marcell 600 m-en, Dénes Mátyás 1000 m akadályfutásban, Hegyi Flóra 1500 m-en, Pandur Huba 300 m gátfutásban állhatott a dobogó legfelső fokára.

Eredményes szereplést tudhatnak maguk mögött az SVSE atlétái, és edzői is

Fotó: SVSE

Szombaton 12 érmet vehettek át az SVSE-s újoncok és serdülők. Az éremesőt Pandur Huba kezdte, aki 100 m síkfutásban 11.15-tel ért célba a második helyen, majd távolugrásban 626 centiméterrel bronzot szerzett. Fiúk 600 m síkfutásában ketten is a dobogóra léptek, Kingl Marcell 1:38.82-vel bajnoki címet érdemelt ki, Kaszás Zsigmond 1:40.38-cal ezüstérmes lett. 1500 m-en a fiúknál és a lányoknál is SVSE győzelem született. Szirbek Titusz 4:09.61-gyel, Hegyi Flóra pedig 5:05.93-mal vehette át az aranyérmet. A lányoknál Meilinger Vivien végzett a harmadik helyen 5:10.36-tal. 1000 méteres akadályfutásban Dénes Mátyás 3:18.11-gyel végzett az első helyen, mögötte Fazekas Milos zárt 3:19.07-tel. 1500 m akadályon Simon-Varga Fanni 5:45.85-tel lett bajnok, a fiúknál Sinka Dániel lépett az ezüstérmes pódiumra 4:56.80-nal. Sirkó Csenge ötösugrásban állt rajthoz, ahol 16.69-cel másodikként végzett.

Vasárnap indítója Nyemcsok Noel volt, akinek a 100 méter gátfutása ért bronzérmes helyezést (14.78). Majd következtek a távfutók, 3000 m síkfutásban Simon-Varga Fanni hosszú hajrával vette át a vezető pozíciót és 11:16.61-gyel ért be elsőként, mögötte Meilinger Vivien 11:21.33-mal az ezüstérem birtokosa lett. Fiú 2000 m síkfutásban Kingl Marcell küzdött keményen és végül 6:24.36-tal zárt a második helyen. 800-on Hegyi Flóra óriási egyénivel (2:22.63) másodikként ért be, Szirbek Titusz a második aranyát is átvette 2:00.35-tel. A nap végén a gátfutóké volt a főszerep, Kaszás Zsigmond 31.07-tel a harmadik helyen végzett a 200 m-es távon, míg 300 gáton Pandur Huba nem talált legyőzőre (38.66). Az éremszerzést Sirkó Csenge fejezte be, távolugrásban 538 centiméterrel szerzett ezüstöt.

A két nap SVSE-s szereplői és eredményeik: