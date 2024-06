A hagyományos, sportos délelőttön tíz intézmény versengett egymással, a rendezvényre ezúttal is meghívták az egyházi fenntartású ovikat is. A vetélkedő házigazdája a Fáy András-lakótelepi Óvoda volt, ott állították össze a feladatsort. A zenés bemelegítést követően következtek a gyakorlatok, melyek összeállításánál fontos szempont volt, hogy minden gyermek aktív szereplője legyen a játékoknak, s mint mindig, a hangsúly ezúttal is a játékosságon volt, nem a versengésen – írja a Pápai Médiacentrum.

Fotó: Pápai Sport Nonprofit Kft.

– A sorverseny feladatait mesébe ágyazva adtuk elő a gyerekeknek, s mivel kiemelt nevelési feladatunk a környezettudatosságra és fenntarthatóságra nevelés, így erre építve találtunk ki egy kis történetet, miszerint az erdei manók az erdő megmentésére segítségül hívják a gyerekeket – mondta Nagy Rebeka óvodapedagógus.

A játék keretében állatokat kellett kimenteni a mocsárból, szelektíven válogatni a hulladékot, és a hervadó virágokat is megöntözték a gyerekek, sőt az óvó néniket is meg kellett menteniük. A verseny végén a résztvevők emléklapot, ajándékokat kaptak, a rendezvényt manóbuli zárta.