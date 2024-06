Péntek este az ARAK TOP lista versenyen vettek részt a nagyok. A sprinterek álltak először rajtvonalhoz, Besenyődi Petra 11.95-ös (100 m) egyéni csúcsa után 200 méteren is megjavította legjobbját és 24.64-gyel zárt a második helyen. A férfiak mezőnyében Pandur Huba 100 méteren 11.11-es egyéni után a döntőben a „B” futamot 11.03-mal nyerte, majd 200-on is új egyénit írhatott be (22.15). 110 méter gátfutásban Felber Farkas 14.02-es előfutam után 13.99-cel győzött a döntőben. A nap zárásaként az 1500 méter síkfutás hozott izgalmakat. Az SVSE atlétái „bezöldítették” a dobogót. Kovács Ferenc Soma 3:39.16-os egyénivel léphetett a legfelső fokra, Szögi István Dániel 3:39.32-vel vehette át az ezüstérmet, míg Szirbek Albert 3:46.09-cel egyéni csúccsal a bronz pozícióban zárt, ezzel csomagolhat és irány Peru az U20-as Világbajnokság!

Az SVSE U10-es korosztálya összetettben a negyedik lett

Fotó: SVSE

A sikeres péntek után elindult a hétvége a legkisebbekkel, akik az U10 és U12 Országos Fesztiválon vettek részt. A régiós bajnokságot megnyerve érdemelték ki, hogy az ország legügyesebb kölyökatlétáival „megmérkőzzenek”. A csapat (Szőnyi Hanga, Mészáros Zoé, Schindler Dóra, Schindler Luca, Hajdú Csenge, Kapornaki Balázs, Szabó Ákos, Liebhauser Lilla) hat versenyszámot teljesített, mindet kimagasló eredménnyel. A súlylökés, ritmusszökdelés, kislabdahajítás után gát és sík váltófutásban mérték össze gyorsaságukat, majd a legvégén az állóképességüket is bizonyították a 6 perces cooper futáson. Összetett versenyben elmondhatják, hogy az ország negyedik legjobb csapata címet érdemelték ki az U10 korosztályban.