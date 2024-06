Vékony Csaba tavaly novemberben tragikus körülmények között, váratlanul hunyt el 55 esztendősen. A Várpalotai BSK vármegye III-as csapatának vezetője, futballistája a Balatonalmádiban rendezett bajnoki mérkőzést követően az öltözőben lett rosszul és már nem tudtak rajta segíteni. A népszerű sportember pályafutása legnagyobb részét a Várpalotai BSK színeiben töltötte, játszott az NB III-ban is. Az utóbbi tíz évben a legalacsonyabb osztályban, barátokkal futballozott a VBSK második számú együttesében.

Várpalotán most egy jótékonysági torna keretében emlékeznek meg egykori társukról. Jövő szombaton a a VBSK sporttelepén Senior Kupát, valamint felnőtt, U16-os és U8-as tornát hirdettek meg. A Senior Kupán az Újpest Öregfiúk, a Művészválogatott, az MLSZ Team, a 90-es évek PMTE csapata, a Black Horses, valamint a Veszprém lép pályára. A szervezők tájékoztatása szerint több sztár is jelen lesz, többek között a népszerű előadó, egykori kiváló futballista Curtis, valamint Istenes Bence televíziós műsorvezető egyaránt focicipőt húz. Ott lesz az Éjjel-Nappal Budapestből ismert Kamarás Norbert is, aki műsorvezetői feladatokat lát el. A hivatalos megnyitót délelőtt kilenc órakor tartják, az esemény bevételét teljes egészében jótékonysági célra használják fel.

Az emléktorna hivatalos Facebook-oldalán megjelent videókban Istenes Bence, Curtis, Hornyák Ádám, valamint Kamarás Norberték is népszerűsítik az alkalmat. Curtisék és Istenes Bence viccesen egymásnak is üzengettek, lévén ellenfelek lesznek aznap a pályán.