A 17 éves Fazekas Máté tíz idény után intett búcsút a nevelőegyesületének, s magának új kihívásokat keresve – Hári Leventét követve – az élvonalba nemrég feljutott Győri ETO-UNI FKC-hoz igazolt. A sportági alapokkal az Éles KISE-ben megismerkedett tehetség tavaly ősszel mutatkozott be az NB I-ben, és irányító-balátlövőként hét gólt rámolt be az ellenfélnek. Az előző idényben 19 másod- és 9 első osztályú mérkőzésen szerepelt. A vármegyeszékhelyünkön sokat fejlődött fiatal kétszer került be a forduló válogatottjába. A klub képviseletében lett serdülő-, majd ifjúsági válogatott, utóbbi korosztállyal nyáron ott lehet az Európa-bajnokságon.

A nálánál kilenc évvel idősebb Nourelden egy évad után visszatér a – szintén a második ligában érdekelt – Budai Farkasok-Révhez, ahová a volt csapattársai közül Balogh Tibor és Draskovics Gellért már csatlakozott, és ide tart a Fejér-B.Á.L. csapatkapitánya, Kristóf Mátyás is. A 26 esztendős egyiptomi balszélső 28 alkalommal viselte a veszprémiek mezét, és ezen fellépésein 86 találatot jegyzett. A Csömör KSK elleni MK-derbin egy tucatszor volt eredményes. A hozzá hasonlóan 26 éves Kristóf ugyancsak a Farkasoknál folytatja a pályafutását, az irányító hat szezont követően vált klubot. Két másodosztályú szezon után, négy élvonalbeli kiírásban segítette a bakonyiakat, akiknek a szerelését 167-szer öltötte magára, s közben 389 gólt lőtt. Tagja volt az MK-ezüstérmes és az Európa Ligában indult gárdának, ám felfelé ívelő karrierjét súlyos térdsérülés hátráltatta, emiatt hosszú hónapokat hagyott ki, így nem tudott az együttese vezéregyéniségévé válni. A 27 esztendős Szrnka két év után búcsúzott el a veszprémiektől, miután ősztől már az NB I-es Carbonex-Komlót erősíti. A kemény beálló 71-szer játszott a Fejér-B.Á.L.-ban, ahonnan a felnőtt válogatottba is beverekedte magát – Chema Rodriguez szövetségi kapitány a litvánok és a grúzok elleni Eb-selejtezőn lehetőséget is adott neki.