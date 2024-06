A VKK az előző évad végén elköszönt a piros csoporttól, majd kinevezte szakvezetőnek a skót Alex Geddest, akinek Naményi Márk lett a segítője. Az egyesület egy fiatal, de nagy potenciájú együttessel vágott neki a bajnokságnak, gondolva arra, hogy a tehetségeknek az alacsonyabb ligában a korábbinál több sikerélményben lesz része. Sok energiát fektettek a csapatépítésbe, így a kereten belül egyensúly jött létre, egység teremtődött, formálódni kezdett egy ütőképes társaság. A pontvadászat elején mégis „rozsdásnak” tűntek, néha szenvedtek is, mintha nem találták volna a helyüket a harmadik vonalban. Ez – hogy nem érződött rajtuk az átütőerő – némelyekben kételyt ébresztett, aztán kemény munkával napról-napra lépdeltek előre, apránként felépítették az általuk gondolt rendszert. Noha a tizennégy szereplős sorozat rosszul indult számukra, az első körben tizennégy győzelemmel és tizenkét vereséggel zártak, a teljes mezőnyben a legtöbb pontot dobva ötödikként jutottak a felsőházi rájátszásba. – Ez a kollektíva más volt, mint az előző évadbeli, abból csak néhányan maradtak hírmondónak, így az építkezés során jól jött az Egyesült Királyságban született szakemberünk egyik fontos alapelve, a fegyelmezett munka – mondta Naményi Márk. – A kollégám egy összeszedett, de mégsem bonyolult struktúrát hozott magával, aminek lényege, hogy mindig mindenki teljes intenzitással „pattogtasson”, miközben a mindenkori taktika a srácok specifikus erősségeit célozza meg. Olyan kosárlabdázókat kerestünk, akik ebben a szisztémában képesek gondolkodni és jól teljesíteni. Sajnos csak az alapszakasz második felére állt össze a kép úgy, ahogy azt terveztük, addig a kívánalmakhoz meg kellett találnunk a megfelelő embereket. A szűk keretünkben ezért is volt sok játékos-mozgás.

Alex Geddes egyik fontos alapelve a fegyelmezett munka Fotó: Fülöp Ildikó

Időre volt tehát szükségük ahhoz, hogy a gépezetben minden a helyére kerüljön, a kosaras-cserék miatt időnként változott is az előadásuk képe. Ennek tudható be, hogy többször is „felültek” a hullámvasútra, ám rendre sikerült előrelépniük és megmutatniuk, hogy jó csapatuk van. Volt tartásuk, együtt kilábaltak a nehezebb szituációkból. A play-offban előbb kettő–nullás összesítéssel búcsúztatták a Vásárhelyi Kosársulit, majd az elődöntőben a végső győztes Dávid Kornél KA már nagy falatnak bizonyult nekik. A harmadik helyért a SMAFC 1860 Soproni Egyetemmel csaptak össze, s noha egy–nullára vezettek, a két diadalig tartó párharcot követően az ellenfél nyakába került a bronzérem. – Természetesen jobb lenne most a szánk íze, ha végül dobogóra állhatunk, ám nincs ebből gond, hiszen nem volt rajtunk eredménykényszer: a szezont nem előzték meg nagy várakozások. Így nincs bennünk hiányérzet. Ami viszont biztos, hogy az idényben látottaknál tudunk jobban is játszani, többre vagyunk hivatottak, vagyis van még hová fejlődnünk. Az viszonylag hamar kiderült, hogy nem egy szenzációsan védekező brigád leszünk, emiatt inkább a támadásokat forszíroztuk. Összességében nekivágtunk egy útnak, amin összefogva lépdeltünk előre, együtt a nehéz szituációkból is kilábaltunk, a hullámvölgyek után visszatértünk a helyes irányba. Közben mindig úgy építkeztünk, hogy az opcióinkból a maximumot hozzuk ki. Nálunk nincs kolbászból a kerítés, a klub anyagi helyzete befolyásolta a lehetőségeinket, magyarán törekedtünk jó eredményt elérni, de legalább ilyen fontos volt, hogy a működésünk stabil maradjon – tette hozzá Naményi Márk.