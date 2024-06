Ovádi Péter, a térség kormánypárti országgyűlési képviselője hangsúlyozta, a helyi önkormányzatnak a civil szervezetekkel és a vállalkozókkal való kapcsolattartása igazi iránytű a többi település számára is. Évekkel ezelőtt Nemesvámosnak is teljesen más arca volt, ám hatalmas fejlődésen ment keresztül a község, elég csak a két héttel ezelőtti bölcsődeátadóra gondolni. Hozzátette, nagyon fontos az is, hogy a helyiek megtalálják azokat a kikapcsolódási lehetőségeket, amelyekkel élni tudnak szabadidejükben. Ehhez van egy kiváló egyesület, a Bajnok DSE, amely sok szakosztályt működtet. Kiváló sportcsarnokuk van, és most már egy remek futballpályájuk is, mind-mind nagyszerű lehetőség a településen élők számára.

A helyi Petőfi Sándor Általános Iskola nebulói birtokba is vették az új pályát

Fotó: Fülöp Ildikó/Napló

Sövényházi Balázs, Nemesvámos polgármestere az átadón arról beszélt, az önkormányzat minden civil szervezettel, köztük a Bajnok Diák Sportegyesülettel jó kapcsolatot ápol, és segíti is a pályázatokat. A civil szervezeteket arra ösztönzik, hogy forduljanak hozzájuk. Így történt ebben az esetben is, hiszen sok egyesületnek nincs erre anyagi kerete. Azaz nemcsak önerővel, hanem a pályázatírással is a beruházás mellé álltak. A pályázat egyébként egy vidékfejlesztési programban lévő kiírás volt. A helyszínen korábban egy nagy parkoló volt, melyet több esetben nem tudtak használni, mert például teherautók álltak rajta.

Ugyanakkor szerinte több előny származik a műfüves focipályából, hiszen az egyesület szakosztályai mellett tömegsportra is lehet használni. Sőt, a helyi általános iskola is igénybe tudja venni, de természetesen a lakosság is kibérelheti. Megköszönte a magyar kormánynak és az Európai Uniónak, hogy közel négymillió forint támogatást nyújtott a Vidékfejlesztési programon keresztül a projekthez.

Vadonatúj műfüves pályát adtak át a sportcsarnok szomszédságában szerdán Nemesvámoson

Fotó: Fülöp Ildikó/Napló

Zentai Tibor, a Bajnok Diák Sportegyesület elnöke elmondta, örömteli, hogy az újonnan épült csarnok mellett ismét egy átadóünnepségen vehet részt. A pályázatot az Éltető Balaton-felvidékért Egyesülethez kellett beadniuk, ahol megálmodták, hogy a focinak, a sportnak kulturált körülményeket biztosíthassanak. A közel 13 millió forintos beruházáshoz az önkormányzat csaknem kilencmillió forintot tett hozzá. Kijelentette, remélik, hogy a projekt a jövőben az egyesület működését is segíteni fogja, mert amikor az egyesületi sportolók és az iskolások nem használják a sportpályát, megpróbálják kiadni azt, ezzel is rentábilissá tenni az egyesület működését.