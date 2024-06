– A hátsó startpozícióm miatt az első körben nagyon meg kellett küzdenem a pozíciókért, innen próbáltam előrébb férkőzni. A harmadik körben egy defektet is kaptam, ami végül megpecsételte a sorsomat. A pálya maga nagyon élvezetes volt, örülök, hogy itt lehettem és kipróbálhattam magam ebben a mezőnyben – nyilatkozta a futamát követően Révész Ádám, melyet végül a 110. helyen zárt a VESC bringása.

Az U23-as nők között Bokros Csengéért szoríthattunk, aki négy kört teljesítve, a 45. helyen zárta a viadalt.

Fotó: VESC

– Kicsit csalódott vagyok, mert nem azt hoztam, amit tudok. A Nové Mestó-i világkupa mindig nagyon kemény, az első perctől kezdve maxon kell menni, sajnos most nem jött be a taktikám. Szokni kell az ilyen helyzeteket, ahhoz azonban ilyen versenyeken kell indulni – tette hozzá Bokros Csenge.

A nap utolsó futamában Horváth Áron volt érdekelt. Az MVM VESC Cycling Team tehetsége a 156 fős mezőnyben próbált helytállni, és sokan már az első kanyaron se jutottak túl a tömegjeleneteket követően.

– A start körben még együtt tudtam menni a középmezőnnyel, de utána egyszerűen elfogyott a levegő. Kicsit okosabban kell versenyezzek a folytatásban, de ilyen tempót idén még máshol nem is kellett mennem, ez itt most egy más szint volt – mondta a versenyét követően Horváth Áron, aki 127. helyen fejezte be a napot.

Horváth Áronra és Bokros Csengére újabb feladatok várnak, hiszen Costa Rica felé vették az irányt, ahol az egyetemi világbajnokságot rendezik ezekben a napokban.