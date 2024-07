Imrik László és segítője, Mohl Dávid vette át nyáron a Veszprém NB III-as labdarúgócsapatának irányítását. Eredetileg Gunther Zsolt lett volna a vezetőedző, de ő ajánlatot kapott a Fehérvár FC-től és a veszprémi éveket követően az NB I-ben is segíti Pető Tamás munkáját.

Imrik László elégedett a nyári felkészüléssel, jól dolgoztak a bakonyi fiúk

Fotó: Nagy Lajos/Napló

– Gyorsan ment az egyeztetés Szabó Péter ügyvezetővel, hiszen szabad voltam. A játékfilozófiám közel áll ahhoz, amit Pető Tamás is képvisel. Megkérdeztem, hogy a kerettel mi a cél: a klubvezetés egyben akarta tartani a csapatot és szerencsére ez nagyjából sikerült is – mesélt kérésünkre a kezdetekről Imrik László, aki képben volt a veszprémi futballt illetően, már csak azért is, mert csapataival többször is játszott bajnoki és edzőmeccseket a bakonyiak ellen.

A Veszprém egy hónapos nyári felkészülésen van túl. A klub infrastrukturális feltételei javultak: a társaság a felújított stadion mellett az uszoda mögötti új, füves pályán tartotta és tartja tréningjeit.

– Maximálisan sikerült megvalósítani azt, amit elterveztünk, szerencsére komolyabb sérülés nem történt az elmúlt hetekben. Az edzőmeccsek eredményei nem lényegesek, a terhelést megkapták a fiúk. Az a játék, amit játszani akarunk, működik, látszik, hogy vevők rá a játékosok. Szeretnénk egy szerethető együttest látni a pályán, olyat, amelyik képes a közönségszórakoztató és eredményes futballra – fogalmazott Imrik László.

A Veszprém szomszédvári rangadóval kezdi az új idényt, a harmadik vonal északnyugati csoportjának első fordulójában (vasárnap, 17.30-as kezdettel) Balatonfüredre látogat. – Épp most játszottunk a fürediekkel edzőmeccset. Nem megszokott szituáció, hogy épp az ellen kezdünk, akivel lezártuk a felkészülést, de a találkozó már korábban le volt kötve, és végül nem okozott egyik csapatnak sem problémát a dolog. Azt gondolom, hogy a Balaton-partiak harapnak majd a nyitányon, kemény meccsre számítok, amelyre természetesen mi sem feltartott kézzel érkezünk.

Ami a célokat és elvárásokat illeti, Imrik László elmondta, hogy Pető Tamásék magasra tették a mércét, de ők is motiváltan érkeztek Veszprémbe. – Szeretnénk az élmezőny tagja lenni és minden mérkőzésen a győzelemre törekszünk. A csoportunk erős, szerintem hét-nyolc minőségi együttes is akad a 16 tagú mezőnyben. Kiélezett összecsapásokat várok.