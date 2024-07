A tapolcai sportbarát, játékvezető, korábban futballista széles körben ismert, sokak által kedvelt alakja volt a megyei labdarúgásnak.

Hat csapat részvételével szerveztek emléktornát a a Hegymagasi Piactéren szombaton

Fotó: Szijártó János/Napló

Az MLSZ Veszprémi igazgatóságának támogatásával megszervezett tornával rá emlékeztek szombaton. A rendezvénynek a Hegymagasi Piactér adott otthont, a tornán pedig a Játékvezetői Válogatott, a Tapolcai Öregfiúk, a Balatonederics SE, a Zalahaláp SC, a TIAC és a Badacsonytomaj SE vett részt. A résztvevőket a sportesemény szervezője, Szemerédi János testvére, Szemerédi Attila köszöntötte.

Fotó: Szijártó János / Napló

– Testvéremre az itt lévő barátok elsősorban mint játékvezetőre emlékeznek, a korosabb generáció viszont játékosként is találkozott vele. Futballozott a Tapolcai Bauxitbányászban, a Mereszjev SE-ben, Nemesgulácson és Gyulakesziben. 2007-ben vizsgázott játékvezetőként, és alig pár éve kapta meg a 15 éves jubileumi kitüntetést. Már beteg volt, de akkor is vállalt még mérkőzést, ha a szükség úgy hozta – mondta Szemerédi Attila, aki végül köszönetet mondott a résztvevőknek és a rendezvény támogatóinak is.

Az emléktornát a Tapolcai Öregfiúk csapata nyerte, második lett a Badacsonytomaj SE, harmadik a TIAC. A negyedik helyen a Zalahaláp SC, az ötödiken a Játékvezetői Válogatott, a hatodikon a Balatonederics SE végzett. A legjobb kapusnak járó díjat Ságvári Balázs vehette át, a legjobb mezőnyjátékos Hegedűs Márk lett, míg a gólkirályi címet Makacsek-Molnár Márk szerezte meg.