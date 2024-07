A Veszprémi Honvéd SE beszámolója szerint a viszonylag távoli helyszín, kisebb-nagyobb sérülések vagy egyéb elfoglaltságok megakadályozták ugyan, hogy a bakonyi klub a lehető legerősebb felállásban vegyen részt a versenyen, de a rajthoz állók igyekeztek legjobb formájukat nyújtani.

A veszprémiek F14-es váltója a dobogó tetején Fotó: VHS/Bálint Mónika

Az első napon – az idősebb szenior kategóriák kivételével – mindenki kétszer is próbára tette magát, hiszen a délelőtti selejtezők sikeres teljesítésével lehetett a délutáni döntőkbe bejutni. A helyszín alkalmas volt arra, hogy kiszűrje a legrátermettebb futókat: a zömében jól futható, erdővel fedett terület töbörben, sziklaalakzatokban bővelkedik, ahol a tájékozódás magas technikai tudást követel. Ráadásul a kifejezetten köves terepen, ahol a kövek érzékelését helyenként térdig érő aljnövényzet is nehezítette, így nemcsak a térképre, de a bokára is nagyon kellett figyelni. Vasárnap azonos helyszínen a háromfős váltók izgalmas versenyére került sor.

A 16 érem és számtalan bajnoki pont közül Wengrin Ági N55-ben elért egyéni, illetve az F14-es fiúk (Serle Tas, Engi Dániel, Varsányi Ádám) váltóaranya mellett Bálint Ádám F20-as győzelme bírt különös jelentőséggel, ugyanis ő ezzel biztosította be helyét a juniorválogatottban.

Eredmények, középtávú ob, N20: 3. Lantai Lili. N55: 1. Wengrin Ágnes, ...3. Németh Zsoltné Bors Melinda. N70: 3. Komár Béláné.

F14: 2. Varsányi Ádám. F20: 1. Bálint Ádám. F45: 2. Molnár Attila, 3. Molnár Zoltán

Váltó ob, N14: 2. Molnár Zulejka, Bálint Nóra, Barát Jázmin, N16: 3. Heizer Alíz, Kovács Borbála, Gaschler Janka. N20: 2. Lantai Lili, Engi Lilien, Herna Rebecca. N165: 2. Burian Hana, Németh Zsoltné Bors Melinda, Wengrin Ágnes. N185: 2. Böröczkyné Makai Anna, Wieder Ilona, Csizmadiáné Szóládi Annamária.

F14: 1. Serle Ábel Tas, Engi Dániel, Varsányi Ádám. F135: 3. Molnár Attila, Néda László, Molnár Zoltán. F205: 2. Domán Gábor, Honfi Gábor, Bacsó Attila.

A veszprémiekkel kapcsolatos további hír, hogy a klub szeretettel várja az érdeklődőket nyári táborába, ahol két turnusban lehet megismerkedni a tájfutással, illetve egyéb izgalmas programokkal tölteni a nyári szünetet.