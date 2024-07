Tekintélyes tömeg gyűlt össze a balatonfüredi Kékszalag Portban, ahol ünnepélyes keretek között köszöntötték hazánk két vitorlázó olimpikonját, Érdi Máriát és Vadnai Jonatánt. Ők ketten képviselik Magyarországot a franciaországi ötkarikás játékokon, a vitorlásversenyeknek Marseille ad otthont.

Vadnai Jonatán a Balatonfüredi Yacht Club vitorlázója, Érdi Mária – aki nem volt ott a helyszínen, videóhívással kapcsolódott be a beszélgetésbe – az MVM SE kötelékébe tartozik, de ő is Veszprém vármegyei kötődésű. Jonatánnak ez lesz az első ötkarikás szereplése, Érdi már ott volt 2016-ban Rio de Janieróban, majd a tokiói olimpia mezőnyében is szerepelt.

Elsőként Berecz Zsombor szövetségi kapitány üdvözölte a megjelenteket, valamint, ahogy fogalmazott, „Magyarország két legjobb vitorlázóját”.

Haranghy Csaba, a Magyar Vitorlás Szövetség elnöke megköszönte a versenyzők, illetve segítőik munkáját, az olimpiai felkészülést. Azt kérte mindenkitől, hogy támogassák a vitorlázókat, de ne tegyenek rájuk túlzott elvárást. – A közönség mindenben mögöttetek áll – jelentette ki.

– Büszke vagyok, hogy ilyen kvalitású versenyzők, ilyen személyiségek képviselik hazánkat az olimpián – mondta Berecz Zsombor, aki kiemelte: ezzel a rendezvénnyel az a cél, hogy kellő erőt adjanak a harchoz. – Bár egyszemélyes hajóban vitorláztok, lélekben sokan vagyunk veletek – tette hozzá. Felvetette: a mi vitorlázóink egy tenger nélküli országot képviselnek.

– Jólesik, hogy ilyen sokan eljöttetek, köszönjük a támogatást. Tenger nélkül kicsit több lemondással jár ez a sport, de most már olyan háttér áll mögöttünk, ami megkönnyíti a munkánkat. Azt gondolom, hogy megfelelően fel tudtunk készülni, és a tengeri országok sportolóival is felvesszük a versenyt – fogalmazott Vadnai Jonatán.

– Köszönjük a szép szavakat. Nincs tengerünk, de szerintem nem feltétlenül jó, ha valaki mindent megkap. A nehéz pillanatok formálnak minket, ez egy ilyen akadály, ha a legjobb akarsz lenni, át kell ugrani rajta. A Balaton egyébként az egyik kedvenc helyem a vitorlázáshoz, ez nem negatív dolog – jelentette ki Érdi Mária.