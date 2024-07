- Ebben az évben, a 14. Gyulai István Memorialon a világklasszisoknak nem csak az ellenfelekkel, hanem a hőséggel is meg kellett küzdeniük. A „nagy” versenyzők mellett a kicsik is szerepet kapnak és immáron harmadik alkalommal rendezték meg a kölyökatléták számára a 8x50 méteres váltófutást, illetve először bizonyíthattak az U16-os korosztály mixváltói – számolt be a székesfehérvári eseményről az SVSE.

A fiatal veszprémiek nagyon élvezték a székesfehérvári verseny hangulatát Fotó: SVSE

A veszprémi atléták lelkesen készültek a különleges eseményre.

- A kisgyermekek szemében látszott a végtelen izgalom, mikor beléptek a pályára. Mindenki rájuk figyelt a lelátókról. Egy légvételnyi csend, majd eldördült a rajtpisztoly és a hangos szurkolás, tapsolás, lelkesítés zengte be a stadiont, így nem is véletlen, hogy a kicsik óriási elszántsággal versenyeztek – írta a veszprémi egyesület.

Az SVSE számára különleges volt az alkalom, hiszen az U12-esek és az U16-osok is bajnokként értek a célba. A 8x50 méteres váltó tagjai: Miskolczi Holli, Iványi Borka, Édes Zselyke, Vati Csenge, Miskolczi Milán, Polgár Soma, Békési Levente, Horváth Dominik. A győztes mixváltó tagjai: Nyemcsok Noel, Kovács Zoé, Pandur Huba és Sirkó Csenge.

Az ifjak után a világklasszisok következtek, akik között Szögi István Dániel (SVSE) is rajthoz állt 3000 méteres síkfutásban. Szögi óriási egyéni csúccsal, 7:48.76-as idővel a hatodik helyen ért célba, s ezzel egy másodpercre megközelítette az országos csúcsot.