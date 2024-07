Az eseménynek a Veszprémi Egyetemi és Diák Atlétikai Club (VEDAC) adott otthont, már sokadszor beugró rendezőként. A változékony időjárás dacára is nívós megmérettetést rendezett a váratlan kihívás elé állított lebonyolító csapat a megújított városi stadionban. Ráadásul a klub saját versenyzői is kifejezetten eredményesen szerepeltek. A megmérettetés legjobbjai az U16 országos bajnokságon is részt vehetnek, a három területi forduló összesített eredményei alapján.

Az U14-es korcsoportban Pókó Bence bronzérmet érdemelt ki ötösugrásban. Az U16-osoknál Horváth Botond kiemelkedett a mezőnyből, hiszen minden számban, ahol elindult aranyérmet nyert. Szigeti Csongor tanítványa a szezon legjobb idejével nyert 100 méteren, majd 300 méteren is remekelt. Ötösugrásban is aranyérmet szerzett.

Horváth Botond többször is a dobogó tetejére állhatott

Fotó: VEDAC

Mireider Gergő két érmet gyűjtött be, 1500 méteren a második, 3000 méteren pedig az első helyen ért célba.

Kalapácsvetésben Edvy Benedek érdemelt ki bronzérmet, gerelyhajításban pedig Esső Ádám állhatott fel a dobogó harmadik fokára.

A lányoknál az U14-es kategóriában Varga Szonja több éremmel is gazdagodott. 300 méteren második lett, viszont 600 méteren mindenkit maga mögé utasított, míg távolugrásban szintén ezüstérmet vehettet át.

Szemán Dorka is több számban állt dobogóra, 1000 méter akadályon nem talált legyőzőre, 2000 méteren pedig bronzérmesként végzett.

Az U16-os lányoknál is több kiemelkedő eredménynek tapsolhattunk. Dobi Míra súlylökésben és diszkoszvetésben is a mezőny fölé nőtt, jutalma két aranyérem volt. Kalapácsvetésben Molnár Petra aratott meggyőző sikert. Gerelyhajításban pedig Ilowski Zolna szerzett biztató aranyérmet.

Eredmények:

Fiú. U14. 80 méter: 23. Pókó Bence 11.71, 48. Cserháti Ádám 13.16. 300: 9. Pókó Bence 45.32, 19. Cserháti Ádám 51.31. Távolugrás: 12. Pókó Bence 4.51. Ötösugrás: 3. Pókó Bence 12.49, 14. Cserháti Ádám 9.74. Súlylökés: 7. Kelemen Ádám 7.10. Kalapácsvetés: 11. Kelemen Ádám 15.39.

U16. 100: 1. Horváth Botond 11.13, 12. Páli Bence 12.47, 17. Nagy Csege 12.66, 21. Szalontai Gergő 12.87, 29. Sebestyén Bálint 13.28. 300: 1. Horváth Botond 36.05, 17. Szalontai Gergő 42.18, 18. Tiszttartó Ágoston 42.35. 800: 9. Küronya Rudolf 2:17.04, 10. Varsányi Ádám 2:17.78, 11. Halmágyi Huba 2:17.79, 14. Buzás Csaba 2:21.42. 1500: 2. Mireider Gergő 4:18.79. 3000: 1. Mireider Gergő 9:27.20. Távolugrás: 6. Páli Bence 5.65, 10. Sebestyén Bálint 5.08, 14. Tiszttartó Ágoston 4.53, 16. Nagy Csege 1.56. Ötösugrás: 1. Horváth Botond 19.58, 11. Tiszttartó Ágoston 15.91, 12. Páli Bence 15.86. Súlylökés: 7. Szűcs Olivér 9.13, 8. Takács Alex 8.65. Diszkoszvetés: 7. Takács Alex 20.97. Kalapácsvetés: 3. Edvy Benedek 53.67, 6. Takács Alex 31.45. Gerelyhajítás: 3. Esső Ádám 37.84, 5. Szűcs Olivér 37.13, 7. Szeles Krisztián 24.17.