Az egyesület a sportág népszerűsítése és az aktív kikapcsolódás céljából idén is várta a fiatalokat; nemcsak azokat, akik korábban fogtak már a kezükbe horgászbotot, hanem teljesen kezdőket is. Több mint harmincan jelentkeztek annak ellenére, hogy a vezetőség meg sem hirdette a tábort, melynek célja elméleti és gyakorlati tudnivalók elsajátítása, a környezet és a természet megismerése volt, a felügyelők próbáltak több horgászmódszert is megmutatni a táborozóknak.

Horváth Péter sok halat szákolt a táborban

Fotó: Haraszti Gábor

Idén is komfortos, modern, gyönyörű környezetben tölthettek el öt napot a pápa-borsosgyőri tó partján a fiatalok, szerencsére az időjárás is kegyes volt, így minden adott volt egy jó hangulatú, élményekkel teli héthez.

A táborban betekintést kaptak a vizek, halak, horgászmódszerek világába

– 2017-ben vártuk először az ifjú horgászokat, két év sajnos a koronavírus-járvány miatt kimaradt, de tavaly folytattuk a táboroztatást, idén pedig annak ellenére jelentkeztek több mint harmincan, hogy meg sem hirdettük, hiszen azt az igényt nem tudtuk volna kielégíteni, amennyien jönni szerettek volna – mesélte Orbán Péter, az egyesület elnöke. – Szájhagyomány útján terjedt a tábor híre, nagy örömünkre régi táborozóink is visszatértek, immár segítőként, hiszen itt teljesítik közösségi szolgálatukat, így közel 40-en vagyunk. Ami a programokat illeti, rájöttünk, hogy azok, amiket mi, felnőttek kitaláltunk, a gyerekeknek nem jók, így nem elsősorban elméletben, hanem gyakorlatban ismerhetik meg a peca csínját-bínját, s ami kérdés horgászat közben felmerül, rögtön meg is válaszoljuk. A tábor házi versennyel zárul, másnap családi napot rendezünk, ahol a gyerekek szüleiknek is megmutathatják, mit is tanultak az öt nap alatt – tájékoztatott Orbán Péter.