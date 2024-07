Az egyesület hat tagja öt napon át evezett SUP-pal körbe a Balatonon, hogy a 180 kilométeres vízi túra során népszerűsítse a sportot, és jótékony céllal evezve adományt gyűjtsön a rászoruló, szervátültetett gyerekek családjának.

A Balaton 180 Egyesület jótékony célú túrájához a révfülöpiek is csatlakoztak

Fotó: Tóth B. Zsuzsa/Napló

A Balaton 180 Egyesület elnöke, a csapat vezetője Grózli Csaba, a Magyar Szervátültetettek Szövetségének stratégiai és orvos igazgatója elmondta lapunknak, hogy legfőbb céljuk a szervátültetett gyerekek és családok támogatása.

– Az adománygyűjtő SUP- túrán népszerűsítjük a sportágat is, hiszen a SUP-on nem csak napozni lehet, hanem azzal akár egyik településről a másikra is el lehet jutni. Hazánkban több mit 5200 szervátültetett ember él. Önmagában a szervátültetés egy sikertörténet, de sokan nagyon nehéz anyagi helyzetbe kerülnek, mire eljutnak a műtétig. Ismerünk olyan családot, amelyiknek leégett az otthona, a biztosító csak keveset fizet nekik, de két szervátültetett kisgyermeket nevelnek. Egy másik családnál lelépett az építési vállalkozó a lakásfelújítás összegével. Ők egy májátültetett gyermeket nevelnek. Egy állami gondozásban nevelkedett, veseátültetett kislány albérletben kezdi az önálló életét, kauciót kell letennie. A mi baráti társaságunk e célból állt össze, Duna 420 néven alakultunk, tavaly hét nap alatt végigeveztünk a Duna magyarországi szakaszán, 420 kilométeren. Akkor két és fél millió forintot gyűjtöttünk. Most is hasonló összeget céloztunk meg, eddig több mint másfél millió gyűlt össze, de bár a túra ma véget ér, mi a hónap végéig gyűjtünk – mondta Csaba, aki csapatával egy nyolcszemélyes SUP-ot vitt a balatoni túrára. Velük tartott az ifjúsági Európa-bajnok Szabó Zénó és edző édesapja. A túrázók a révfülöpi strandon minden érdeklődővel megismertették a mega SUP-ot, majd Révfülöpről Szigligetig eveztek, a háromórás túrával véget ér balatoni gyűjtőakciójuk. Terveik szerint jövőre a Tisza hatszáz kilométeres szakaszán eveznek jótékony céllal.

A mega SUP nagy sikert aratott a gyerekek körében is

Fotó: Tóth B. Zsuzsa/Napló

A jótékonykodás oka, hogy társadalmi elkötelezettségük is van

A Szabadidősport Egyesület Révfülöp vezetője, Kovács Katalin Cini meghatódott a Balaton 180 Egyesület megkeresésekor. – Nemcsak a sport és a turizmus fontos számunkra, hanem társadalmi elkötelezettségünk is van. Egyesületünk kiemelt feladatai közé tartozik a társadalmi kötelezettségvállalás, ebben is példát akarunk mutatni. Fel kell hívnunk a figyelmet arra, hogy vannak rászorulók, fogyatékkal élők is. Tavaly az egyik eseményünkre, a focigálára Hevesi Tamás elhozta a cukorbetegek labdarúgócsapatát, idén Sifter Adrián a fogyatékkal élők focicsapatát hozta el hozzánk, hogy velünk sportoljanak. Örülök, hogy a tagok közül többen velünk tartanak, sőt, még érdeklődő szülők és gyerekek is, akik láthatják, hogy a balatoni nyár nem csak napsütést jelent. Ha a részvételükkel segítenek, akkor a nevelés szintjén is elértünk valamit – mondta Cini, akinek csapata anyagi támogatást is gyűjtött, valamint tagjaival a Szigeti strandtól a Császtai strandig kísérte a SUP-os csoportot.