A fiatal úszótehetség számára nem volt ismeretlen a közeg, hiszen tavaly a 100 méteres gyorsúszásban első helyezést ért el. A címvédés és újabb éremszerzés reményében érkezett Csongrád-Csanád vármegyébe, ahol rangos és népes mezőny gyűlt össze. A 13-14 éves korosztály országos bajnokságára több mint 350 úszó nevezése érkezett, közel 1800 rajt volt a négynapos eseményen.

Bérczi Bendegúz (balra) edzőjével, Babai Gergővel sikeresen zárta az ob-t

Fotó: Tésik Attila

– Bendegúznak nem volt könnyű dolga, hiszen a verseny előtti heteket bokasérülés miatt ki kellett hagynia, így voltak bennem fenntartások, hogy mire lesz képes – mesélte a sportoló edzője, Babai Gergő. – Öt versenyszámban indult, amiből elképesztő akarással három érmet tudott megszerezni, erre még nem volt példa egyesületünk történetében. Büszke és boldog vagyok a tanítványomra, ősztől folytatjuk a felkészülést, nem úgy mint eddig, hanem – ha lehet – még keményebben – mondta a felkészítő.

Kétszer csapott elsőként a célba a pápai úszó

Fotó: Tésik Attila

A pápai úszó előfutamai jól sikerültek, hiszen 50 gyorson elsőként, 100 gyorson másodikként, 100 mellen negyedikként jutott a döntőbe, így edzőjével bizakodva készültek a mindent eldöntő futamokra.

– Jól kezdődött az ob, hiszen három számban is döntőzhettem – emlékezett vissza az úszó. – 50 gyorson elsőként kerültem a döntőbe, majdnem biztos voltam abban, hogy azt megnyerem. A száz mell is jól sikerült, ott a dobogó valamely foka volt a cél, amit sikerült is abszolválni. Az utolsó napon a 100 gyors az húzós volt, amikor odaálltam az állításhoz, akkor éreztem magamban a győzni akarást, de közel voltak a többiek, szóval nem mondom, hogy ha még egyszer le kellett volna úsznom, akkor is megnyerem, de összességében nagyon boldog vagyok, hogy két arannyal és egy bronzzal zárhattam ezt az ob-t – értékelt Bérczi Bendegúz.