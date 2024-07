A Tapolcai Trappolók Egyesület szervezte, évről évre egyre népszerűbb eseményen a résztvevők közül 26-a túráztak, ők legfeljebb 22 kilométeres távot választhattak, míg a futók nyolc, 14, 23, 33, 45 kilométeres távok közül választhattak Tapolca és Balatonhenye között, gyönyörű útvonalakon, a tanúhegyek legyőzésével. A frissítő állomások egyikén maga a szőlősgazda, Szörényi Örs kínálta az italt a futóknak.

Lubics Szilvia fiával indult a 22 kilométeres távon

Fotó: szervezők

Az indulók között külföldi futók is voltak, és rajthoz állt családjával Lubics Szilvia ultrafutó is. Szilvia férje, Lubics György nyerte a 33 kilométeres távot a férfiak között. Szilvia a fiukkal, Olivérrel a 22 kilométeres távon indult. Vallotta, hogy számára a Tahoe 200, 330 kilométeres ultramaraton verseny után ez egy szuper választás volt. Futás közben beszélgettek, nevettek sokat, bár időnként szenvedtek a melegtől, fotózkodtak és büféztek a frissítő pontokon. Szilvi szerint tökéletes szombat délelőtti program volt, boldognak érezte magát, hogy a mozgás szeretetét átadhatta a gyerekeinek, és közös élményeket élhettek át együtt. Nem is beszélve arról, hogy mindig tanul tőlük, most például azt, hogy vannak dolgok, amiket nem kell túl komolyan venni.

Idén rekordszámú nevező volt a Tapolca Rockwool Trail terepfutóversenyen

Fotó: szervezők

Az eredmények: 45 kilométeren Hegyi-Sági Adrienn és Kádár-Csoboth Péter az első, 33 kilométeren Kormos Edina és Lubics György ért célba elsőként. A 22 kilométeres távot Vincze Zsófia és Balhási Ákos gyűrte le leghamarabb, 14 kilométeren Politzerné Czottner Ibolya és Iváncza Zsolt győzött. A nyolc kilométeres távot Simon-Varga Fanni és Gorza István teljesítette elsőként.