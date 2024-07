Komoly változások történtek nyáron a kézilabda NB I-ben tavasszal nyolcadik helyen zárt Balatonfüredi KSE-nél, ahol az eddig sportigazgatóként a helyi akadémián is dolgozott Kis Ákos lett a vezetőedző. A klub korábbi sportolója a bajnoki rajtig egy ütőképes közösség, egy versenyképes keret kialakításán fáradozik.

Fotó: Király Ferenc

Ha abból indulunk ki, hogy a fürediek az elmúlt években voltak harmadikak, negyedikek, ötödikek és hatodikak a hazai élvonalban, a legutóbbi nyolcadik helyezésüket nem tehetik ki az ablakba, alighanem ennek is volt tulajdonítható, hogy a műhely és a György László-Imre Vilmos edzőkettős útjai négy szezon után elváltak. Tragédiaként persze nem kell kezelni ezen szereplésüket, ám a klub körül bábáskodok amondók voltak: a mutatottnál több van a társaságban.

Az együttes nemrég jelentős vérátömlesztésen esett át, hiszen elbúcsúztak a kapus Bősz Dánieltől (a Győri ETO UNI KC-hoz igazolt), a beálló Szűcs Bencétől (US Dunkerque, francia), három további poszttársától, Kemény Lászlótól (PLER-Budapest), a szlovén Domen Sikosek Pelkotol és Dénes Jánostól, illetve a szerb és bosnyák jobbátlövőjüktől, Milan Gosztovicstól és Dejan Malinovictól. A képzeletbeli mérleg másik serpenyőjébe kerül a PLER-től érkezett Simotics Mátyás, a 24 éves beálló az NB I előző góllövőlistáján nyolcadik lett, míg a posztján a legeredményesebbnek bizonyult. Demény Xavér a NEKÁ-tól tette át a székhelyét a Balaton északi partjára, a 25 éves hálóőr a legutóbbi idényben 191 lövést hárított, 32 százalékos hatékonysággal állta útját a kapujára tartó lövéseknek, aminél csak egy teljesítmény volt jobb a mezőnyben. Sikerült szerződtetni Melnyicsuk Viktort is, a vármegyeszékhelyünkön is megfordult 22 éves irányító tavasszal a Carbonex-Komlót erősítette. A fürediek keretéhez hamarosan az orosz Denis Vasilev is csatlakozik, a 30 éves beálló az északmacedón RK Eurofarm Pelistertől jön, a 25 éves jobbátlövő, a szlovén Tim Rozman pedig az osztrák UHK Krems-től. Mellettük helyi akadémisták is „dörömbölnek” a nagycsapat öltözőjének ajtaján.